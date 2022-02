Selektor razburkal javnost, težki trenutki za Laniška

Naš najboljši skakalec v tej zimi Anže Lanišek še ni našel prave formule, s katero bi na srednji olimpijski skakalnici skočil v družbo najboljših. Od naših orlov je na trening skokih najmanj razprl krila in krepko zaostal za preostalimi iz naše skakalne eskadrilje. Med slovenskimi in tujimi privrženci smučarskih skokov se je ob tem začelo porajati vprašanje, zakaj je selektor Robert Hrgota namenil prednost Lanišku pred Cenetom Prevcem, ki je pokazal tudi odlične skoke. Že pred kvalifikacijami je bilo namreč dogovorjeno, da bo imel ne glede na skoke nastop na tekmi zagotovljen le Lanišek, ostale pa je čakal interni boj za tri mesta. Slovenija medtem upa, da ima Domžalčan v rokavu še kakšnega aduta.

Slovenska ekipa za posamično tekmo na srednji skakalnici: Anže Lanišek, Peter Prevc, Timi Zajc in Lovro Kos

Na zimskih olimpijskih igrah imajo največje skakalne nacije vselej težavo določiti četverico tekmovalcev, ki se bodo sprva podali v kvalifikacije in nato v lov za medalje na posamični preizkušnji. Nič drugače ni v slovenski vrsti. Glavni trener Robert Hrgota je v Peking lahko odpeljal peterico, jasno pa je bilo, da bo moral enemu prižgati rdečo luč na manjši in večji napravi.

Ali se je skakalni selektor Robert Hrgota odločil prav, ko je za tekmo na srednji skakalnici dal prednost Anžetu Lanišku, čeprav je na treningih slabše skakal od Ceneta Prevca? Da, prav je storil. 74 glasov + 14,74%

Ne, priložnost bi moral dobiti Cene 417 glasov + 83,07%

Ne vem, nisem spremljal. 11 glasov + 2,19% Oddanih 502 glasov

Skakalno olimpijsko dogajanje v smučarskih skokih se je začelo na srednji skakalnici v Džangdžjakovu, po kateri so se skakalci spustili šestkrat na dveh treningih, ki sta potekala v četrtek in petek. Vidno je bilo, da se z napravo, presenetljivo, (še) ni ujel Anže Lanišek. Naš najboljši mož v tej zimi v svetovnem pokalu je najboljši rezultat dosegel pri zadnjem skoku, pri katerem je bil 18., a je treba ob tem dodati, da se kar nekaj najboljših skakalcev za skok sploh ni odločilo.

Cene Prevc priletel na igre z najboljšo popotnico

Če bi gledali le rezultate s treningov, bi bilo jasno, da bi moral biti Anže tisti, ki ne bi smel dobiti mesta na posamični preizkušnji. A se je trener Hrgota odločil, da bo podprl petega skakalca zime in junaka z zadnjega nordijskega svetovnega prvenstva v Oberstdorfu, kjer je bil prav na srednji skakalnici bronast. Že pred odhodom v Peking je imel Domžalčan namreč kot edini zagotovljeno vstopnico za posamično tekmo, zato na treningu ni čutil pritiska, medtem ko so se ostali štirje borili za tri prosta mesta.

"Na prvo žogo so bile v izteku moje geste zgovorne. Potem ko sem pogledal posnetek, sploh drugega skoka, pa sem videl, da sem imel precej vetra od zadaj, čeprav so meritve pokazale, da imam več kot en m/s vzgornika. Gre na bolje in moram zaupati sam sebi ter se čim manj obremenjevati z drugimi stvarmi. Vemo, kje smo. Smo na olimpijskih igrah in tu vsak želi pokazati največ, svoje najboljše skoke. Tu ne vidim težave, je pa mogoče želja celo kdaj prevelika. Treba se bo umiriti in pripraviti za jutri in pojutrišnjem," je petkov dan na igrah za STA povzel Lanišek.

Foto: Sportida Cenetu Prevcu je Hrgota po treningu sporočil, da mu v sobotnih kvalifikacijah ne bo zamahnil z zastavico, kar je zanj zagotovo velik udarec. "Na koncu je zanimivo, da moraš že na trening skokih opraviti čim bolje. Ne spomnim se, kdaj nas je pet fantov povzročalo drug drugemu toliko preglavic. Posledično pa tudi celotni karavani svetovnega pokala," je povedal 25-letnik iz Selške doline.

Na zimske olimpijske igre je pripotoval z najboljšo popotnico med vsemi, potem ko je na generalki v Willingenu premierno skočil na zmagovalni oder in se veselil tretjega mesta. Povrhu vsega ima za seboj najboljšo sezono in je deseti skakalec v svetovnem pokalu, drugi za Laniškom. Prav tako je imel pri prvem in zadnjem trening skoku tretji dosežek med vsemi. Konkretneje se mu je zalomilo le pri petkovem drugem skoku.

Peter Prevc kaže odlične skoke Peter Prevc se je s srednjo napravo odlično spoprijateljil. Lastnik dveh olimpijskih kolajn iz Sočija je bil na petkovem treningu v drugi seriji 1., v preostalih pa 9. in 6. Skoke je odlično stopnjeval Lovro Kos. Po 16. mestu v prvi seriji je bil v drugi 4., v tretji pa je imel najdaljšo daljavo treninga (104,5 metra) in tako zasedel 1. mesto. Timi Zajc pa je še naprej konstantni, saj je vpisal 7. mesto in dve 10. mesti. Dvakrat je bil med deseterico tudi Cene Prevc. V prvi seriji je pristal na 10. mestu, v drugi se mu je skok povsem ponesrečil, zmogel je le 77 metrov, kar je bilo dovolj za 43. mesto, v zadnji seriji pa je s 102 metroma skočil na 3. mesto. Najmanj prepričljiv je bil znova najvišje uvrščeni Slovenec v svetovnem pokalu te sezone Anže Lanišek, ki je danes končal na 26., 29. in 18. mestu.

Slovenija upa, da bo Lanišek prebrodil težke čase in našel pravo formulo

Odločitev trenerja Hrgote je dvignila kar nekaj prahu v domovini, saj se z njo niso vsi strinjali. Slovenija upa, da bo Lanišek le prebrodil težke čase, našel pravo formulo za skoke, ki jih sicer zna prikazati, in bo že v soboto v kvalifikacijah pokazal pravi obraz.

Odločitev Roberta Hrgote odmeva tudi onkraj naših meja. Foto: Sportida

Sicer pa ni le v Sloveniji govora o tem, zakaj Cene ni dobil mesta na tekmi. Celo poljski novinarji so na naše uredništvo naslovili vprašanje o tej temi, saj niso mogli razumeti, zakaj so se srednjemu od bratov Prevc zaprla vrata.

Odločitev, kdo ne bo mogel zastopati barv svoje države na srednji skakalnici, so morali sprejeti tudi selektorji drugih reprezentanc. Stefan Horngacher je denimo pri Nemcih prečrtal Piusa Paschkeja, pri naših severnih sosedih Avstrijcih je zmanjkalo prostora za Daniela Tschofeniga, pri Japoncih za izkušenega Daikija Ita, pri Poljakih za Pawla Waska, Norvežanom pa je epidemija prinesla "naravno selekcijo", saj Johann Andre Forfang in Daniel Andre Tande še vedno nista zapustila Norveške.