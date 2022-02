Izjemno skakanje: Peter Prevc in Kos najboljša!

Na zimskih olimpijskih igrah v Pekingu so skakalci opravili še drugi trening na srednji napravi pred sobotnimi kvalifikacijami, v katerih bodo lahko nastopili največ štirje tekmovalci iz vsake reprezentance. Slovenci so bili v Džangdžjakovu odlični, Peter Prevc je bil najboljši med vsemi v drugi seriji, Lovro Kos pa v tretji. Prevc in Timi Zajc sta v vseh treh serijah končala med deseterico. Najmanj prepričljiv je bil znova najvišje uvrščeni Slovenec v svetovnem pokalu Anže Lanišek. Brez nastopa je ostal Cene Prevc. Vse tri skoke je izpustil Norvežan Halvor Egner Granerud, ki je bil včeraj 11., 1. in 2.