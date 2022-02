Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Sobota in nedelja na olimpijskih igrah prinašata prvi posamični tekmi v smučarskih skokih v obeh konkurencah na srednji napravi. Neumorni Japonec Noriaki Kasai je nastopil na prav vseh zimskih OI od leta 1992, a dolgega niza je zdaj konec. V Pekingu oziroma njegovi okolici bosta manjkala tudi branilca olimpijskega zlata na manjši skakalnici in še kar nekaj znanih obrazov. Zbrali smo jih deset.

Noriaki Kasai

Japonski veteran smučarskih skokov Noriaki Kasai, ki bo junija srečal abrahama, si je prizadeval, da bi še na devetih zaporednih OI nastopil kot skakalec, a se mu želja po skromnejših dveh sezonah ni uresničila. Kljub vsemu naj bi okusil še devete OI, Pekingu bo v vlogi televizijskega komentatorja.

Devetinštiridesetletnik, ki je pred dnevi zmagal na tekmovanju Yukijirushi Megmilk Cup v Sapporu, je kot skakalec nastopil na olimpijskih igrah osemkrat, prvič v Albertvillu leta 1992. Sledili so Lillehammer (1994), Nagano (1998), Salt Lake City (2002), Torino (2006), Vancouver (2010), Soči (2014) in Pjongčang (2018).

Osvojil je tri olimpijska odličja, prvo v Lillehammerju, kjer je z rojaki postal ekipni olimpijski podprvak, dve pa v Sočiju, kjer je postal najstarejši smučarski skakalec z olimpijsko kolajno. Na veliki skakalnici je zaostal le za Kamilom Stochom, na ekipni tekmi pa so bili Japonci tretji.

Andreas Wellinger

Andreas Wellinger Foto: Guliverimage

Pri komaj 22 letih se je Andreas Wellinger iz Pjongčanga vrnil s tremi kolajnami. Postal je olimpijski prvak na srednji napravi, olimpijski podprvak na veliki skakalnici in ekipni olimpijski podprvak. Pričakovali bi, da bo 26-letnik, ki ima v bogati olimpijski zbirki še naslov olimpijskega ekipnega prvaka iz Sočija, tudi na Kitajskem močan nemški člen, a ne bo tako.

V Ruhpoldingu rojenemu skakalcu so jo v zadnjih letih zagodle poškodbe. Leta 2019 si je strgal križne vezi in poškodoval hrustanec v kolenu. Po poškodbi ni več našel stika z vrhom, v zadnjih dveh sezonah in tekoči je bil na posamičnih tekmah svetovnega pokala le dvakrat med deseterico. Trenutno je 28. skakalec letošnje zime, mesto za Piusom Paschkejem, ta si je kot zadnji Nemec prislužil vstopnico za OI.

Maren Lundby

Maren Lundby Foto: Guliverimage

Tudi v ženski konkurenci na Kitajskem ne bo branilke olimpijskega naslova s srednje naprave Maren Lundby. Norvežanki načrtov niso prekrižale težave s poškodbami, temveč težave s težo.

Z odvečnimi kilogrami se je bojevala že v lanski sezoni, čez poletje, ko se je pridružila oddaji Let's Dance, je pridobila še nekaj kilogramov, jeseni pa je sporočila, da izpušča vso olimpijsko sezono. Odločena je, da se vrne v tekmovalni ritem, a kot pravi, kilogramov ne želi izgubiti na nezdrav način.

Marita Kramer

Marita Kramer Foto: Sportida

Ena od glavnih favoritinj, da na olimpijskem prestolu zamenja Lundbyjevo, je bila Marita Kramer. Avstrijka je na 11. posamičnih tekmah te sezone zmagala šestkrat, le enkrat se ni zavihtela na stopničke, v skupnem seštevku svetovnega pokala ima skoraj 200 točk prednosti pred najbližjo zasledovalko.

Še v soboto se je veselila 14. posamične zmage v karieri, kaj kmalu zatem pa dobila obvestilo, da je bil rezultat njenega testa na novi koronavirus pozitiven. Pristala je v izolaciji, upala, da dobi bitko s časom, a je v torek dokončno ostala brez premiernega olimpijskega nastopa.

Daniel Andre Tande in Johann Andre Forfang

Daniel Andre Tande (skrajno levo) in Johann Andre Forfang (drugi z desne) sta pred štirimi leti postala olimpijska ekipna prvaka. Forfang je na srednji skakalnici osvojil še srebro. Foto: Guliverimage

Koronavirus je močno ohromil tudi norveški tabor. Tako Daniel Andre Tande kot Johann Andre Forfang sta zaradi pozitivnih testov še vedno v domovini. Novico o pozitivnem rezultatu testiranja sta prvič prejela že pred več kot dvema tednoma, a trenutni rezultati testiranj jima še ne omogočajo poleta na Kitajsko.

Tekmo na srednji olimpijski skakalnici - Forfang je bil pred štirimi leti na srednji napravi olimpijski podprvak - bosta zagotovo izpustila. Zdaj upata, da bi lahko v Azijo pripotovala do tekem na veliki skakalnici. Posamična preizkušnja bo 12. februarja, ekipna na tej napravi pa 14. februarja. Tako Tande kot Forfang sta bila v Pjongčangu ekipna olimpijska prvaka.

Severin Freund

Severin Freund Foto: Sportida Izkušeni nemški skakalni as Severin Freund je upal, da pri 33 letih kot tekmovalec doživi še ene olimpijske igre, a po seriji težjih poškodb so njegovi rezultati daleč od šampionskih časov. V Willingenu je pred tednom dni sicer skočil na četrto mesto, a to je bila njegova prva uvrstitev med najboljšo peterico po petih letih. 32. mesto v skupnem seštevku svetovnega pokala je preskromno za nastop na tekmovanju petih krogov. Freund ima eno olimpijsko odličje, v Sočiju je bil z ekipo zlat.

Richard Freitag

Richard Freitag (drugi z leve) Foto: Guliverimage

Še en srebrni član nemške odprave iz Pjongčanga bo olimpijske igre na Kitajskem spremljal kot gledalec. Richard Freitag je bil pred štirimi leti pomemben del olimpijskih ekipnih podprvakov, na obeh posamičnih tekmah je takrat končal na devetem mestu. V seštevku svetovnega pokala tiste sezone ga je prehitel le Poljak Kamil Stoch.

A 30-letni Nemec, lastnik več kolajn tudi s svetovnih prvenstev, v zadnjih sezonah ni več prepričljiv, izgubil je tudi status prvokategornika. V tej sezoni je priložnost na tekmah svetovnega pokala dobil le na dveh domačih tekmah v Titisee-Neustadtu, kjer je bil dvakrat 21.

Carina Vogt

Carina Vogt Foto: Guliverimage

Stika z najboljšimi v zadnjem obdobju ne najde tudi prva olimpijska zmagovalka v smučarskih skokih Carina Vogt. Prvakinja iz Sočija, ki se lahko pohvali tudi s petimi naslovi svetovne prvakinje - dvema posamičnima, tremi na (mešanih) ekipnih tekmah -, se po težji poškodbi kolena, zaradi katere je izpustila vso sezono 2019/20, ni več približala vrhu. V tej sezoni točke zbira le na celinskem pokalu, v svetovnem nima še nobene.

Michael Hayböck

Michael Hayböck Foto: Vid Ponikvar

Še en izkušeni skakalec, ki ima doma olimpijsko odličje, bo dogajanje na Kitajskem spremljal kot gledalec. Avstrijcu Michaelu Hayböcku, ki je v Sočiju z rojaki skočil do srebra, so med poletjem težave znova povzročale bolečine v hrbtu. Moral je na operativni poseg, njegove predstave pa niso na želeni ravni. Trenutno je šele 40. skakalec svetovnega pokala, pred 30-letnikom je kar sedem rojakov, tako da mesta v Pekingu zanj ni bilo.

