Peter Prevc na zadnjem treningu tretji, Kos tik za njim

Po skakalkah so se srednjo olimpijsko skakalnico v Džangdžjakovu spoznali tudi skakalci. Na prvem treningu je bil od peterice Slovencev (Anže Lanišek, Cene Prevc, Lovro Kos, Timi Zajc in Peter Prevc) najvišje Cene Prevc na tretjem mestu, pripadel pa je Avstrijcu Manuelu Fettnerju. Na drugem je bil najboljši Halvor Egner Granerud, najboljši Slovenec pa Timi Zajc na šestem mestu. Tretji trening je pripadel Jevgeniju Klimovu, Peter Prevc je bil 3., Lovro Kos pa 4. Anže Lanišek se na srednji napravi ni najbolje znašel. V petek ob 7. uri sledijo še trije trening skoki, v soboto kvalifikacije (7.20), v katerih bodo lahko nastopili štirje Slovenci, tekma pa v nedeljo ob 12. uri.

Po skakalkah so olimpijsko srednjo napravo prvič preizkusili še skakalci, ki jih spremlja hud mraz (okoli -15 stopinj). Na treningih v Džangdžjakovu se niso le spoznavali le s skakalnico, v nekaterih reprezentancah namreč poteka tudi interni boj za kvalifikacije. Najboljše nacije so s seboj lahko pripeljale pet skakalcev, a v kvalifikacijah lahko nastopijo le s štirimi posamezniki. Interni boj tako poteka tudi v slovenski ekipi.

Prvi trening Fettnerju, Cene prevc med prvo trojico

Na današnji trening je bilo prijavljenih 65 skakalcev, a jih je skakalo precej manj, saj je nekaterim reprezentancam zagodel covid-19. Na treningu bi na primer morala biti tudi Norvežana Daniel Andre Tande in Johann Andre Forfang, a še ne izpolnjujeta pogojev za let na Kitajsko. Prav tako niso skočili trije Čehi, Ukrajinca in Finec.

Na prvem treningu, na katerem so skakali s petega zaletnega mesta, je največ točk zbral Avstrijec Manuel Fettner (101 meter - 60,5 točke). Najdaljši skok 102,5 metra je uspel drugemu Kamilu Stochu (58,8 točke), tretji je bil Cene Prevc (99,5 - 57,9 točke). Timi Zajc je skočil na 5. mesto (98 - 54,6), Peter Prevc je bil 10. (95,5 - 54), Lovro Kos 17. (94 - 51,8), Anže Lanišek pa 21. (95 - 47,9). Le mesto pred njim je bil vodilni v svetovnem pokalu Karl Geiger, drugi Rjoju Kobajaši je bil 14., tretji Halvor Egner Granerud 11., četrti Marius Lindvik 22. ...

Granerudu drugi trening, Zajc šesti Timi Zajc je bil 5., 6. in 19. Foto: Guliverimage

Drugi trening, na katerem so začeli s šestega zaletnega mesta, zadnjih sedem skakalcev pa je skočilo s petega, je pripadel Norvežanu Granerudu (103,5 metra - 68,7 točke). Najdlje, 106 metrov, je skočil drugi Daniel Huber (66,3), tretji je bil Norvežan Robert Johansson (101 - 64,7).

Najvišje uvrščeni Slovenec je bil Zajc na 6. mestu (99,5 - 62,2), Peter Prevc je bil 11. (103,5 - 60,2), Lovro Kos 14. (102 - 57,9), Cene Prevc 22. (100 - 53,5), Anže Lanišek pa 32. (90,5 - 46,3).

Anže Lanišek se na srednji napravi ni najbolje znašel. Vknjižil je 21., 32. in 23. rezultat. Foto: Guliverimage

Klimovu zadnji četrtkov trening, Peter Prevc in Kos med najboljšimi

Na zadnjem četrtkovem treningu je prvo mesto pripadlo Rusu Jevgeniju Klimovu (101,5 metra - 65,5), drugi je bil zmagovalec drugega treninga Granerud (104,5 - 58,4), nato pa sta se zvrstila Peter Prevc (102 - 58,2) in Lovro Kos (101 - 56,4). Timi Zajc je bil 19. (97 - 48,6), Cene Prevc 20. (97 - 47,8), Anže Lanišek, ki se ni najbolj spoprijateljil s skakalnico, pa 23. (96 - 47,4).

Tudi najboljši skakalec zime Karl Geiger se na srednji napravi ni znašel, treninge je končal kot 20., 21. in 22.

Drugi trening v moški konkurenci bo v petek ob 7. uri po slovenskem času, v soboto bodo ob 7.20 kvalifikacije, boj za odličja na manjši napravi pa se bo začel v nedeljo v času kosila ob 12. uri.

ZOI, srednja skakalnica, 3. trening skok, moški: 1. Jevgenij Klimov (Rus) 101,5 metra - 65,5

2. Halvor Egner Granerud (Nor) 104,5 - 58,4

3. Peter Prevc (Slo) 102 - 58,2

4. Lovro Kos (Slo) 101 - 56,4

5. Roman Koudelka (Češ) 99 - 54,6

6. Jan Hoerl (Aut) 100,5 - 54,4

6. Dawid Kubacki (Pol) 98,5 - 54,4

8. Danil Sadreev (Rus) 96 - 54

8. Antti Aalto (Fin) 97,5 - 54

10. Markus Eisenbichler (Nem) 100 -53,9

...

19. Timi Zajc (Slo) 97 - 48,6

20. Cene Prevc (Slo) 97 - 47,8

23. Anže Lanišek 96 - 47,4

ZOI, srednja skakalnica, 2. trening skok, moški: 1. Halvor Egner Granerud (Nor) 103,5 metra - 68,7 točke

2. Daniel Huber (Aut) 106 - 66,3

3. Robert Johansson (Nor) 101 - 64,7

4. Stefan Kraft 98,5 (Aut) - 63,8

5. Rjoju Kobajaši (Jap) 100 - 63,7

6. Timi Zajc (Slo) 99,5 - 62,2

7. Manuel Fettner (Aut) 103 - 62,1

8. Danil Sadreev (Rus) 99,5 - 62

9. Piotr Zyla (Pol) 101,5 - 61,9

10. Markus Eisenbichler (Nem) 99 - 60,8

11. Peter Prevc (Slo) 103,5 - 60,2

14. Lovro Kos (Slo) 102 - 57,9

22. Cene Prevc (Slo) 100 - 53,5

32. Anže Lanišek 90,5 - 46,3

ZOI, srednja skakalnica,1. trening skok, moški: 1. Manuel Fettner (Aut) 101 meter - 60,5 točke

2. Kamil Stoch (Pol) 102,5 - 58,8

3. Cene Prevc (Slo) 99,5 - 57,9

4. Stefan Kraft (Aut) 102 - 55,3

5. Timi Zajc (Slo) 98 - 54,6

6. Daniel Huber (Aut) 97,5 - 54.5

7. Piotr Zyla (Pol) 99.5 - 54.4

8. Constantin Schmid (Nem) 99,5 -54,2

8. Gregor Deschwanden (Švi) 98 - 54,2

10. Peter Prevc (Slo) 95,5 - 54

17. Lovro Kos (Slo) 94 - 51,8

21. Anže Lanišek (Slo) 95 - 47,9

Peter Prevc ima dve olimpijski kolajni

Kako je osvajati medalje na olimpijskih igrah, ve le Peter Prevc, ki je bil leta 2014 v Sočiju srebrn na srednji in bronast na večji skakalnici. Sicer pa bodo na igrah trije novinci. Lanišek, Cene in Kos bodo namreč doživeli olimpijski debi, medtem ko je Zajc že nastopal v Pjongčangu pred štirimi leti.