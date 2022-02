Kako se bodo z olimpijsko skakalnico spoprijateljile Slovenke?

Pred smučarskimi skakalkami je pomemben dan. Prvič bodo preizkusile srednjo olimpijsko skakalnico, na kateri se bodo v soboto pomerile za olimpijska odličja na posamični tekmi.

Slovenske barve na Kitajskem zastopa ista četverica kot pred štirimi leti v Pjongčangu, kjer se je pod najboljšo slovensko uvrstitev s sedmim mestom podpisala Nika Križnar. Ob njej bo glavni trener Zoran Zupančič računal še na Uršo Bogataj, Emo Klinec in Špelo Rogelj. Bogatajeva, Klinčeva in Križnarjeva so v svetovnem pokalu razvrščene od tretjega do petega mesta, Rogljeva je na 14. mestu.

Na Kitajskem zaradi okužbe z boleznijo covid-19 ni vodilne skakalke zime Marite Kramer, prav tako ni olimpijske prvakinje iz Pjongčanga Maren Lundby, ki je zaradi težav s težo izpustila vso sezono.

Slovenke ob branilki olimpijskega srebra Katharini Althaus in branilki brona Sari Takanaši spadajo v ožji krog favoritinj za odličja.

Prvi trening bo danes ob 10.30. Vremenska napoved pravi, da naj bi se temperatura takrat gibala pod –10 stopinjami Celzija, veter naj bi pihal s hitrostjo 4–5 metrov na sekundo.

Drugi trening je predviden v petek ob 4.00 (ob 11. uri po lokalnem času), sobotna tekma se bo začela bo 10.45.