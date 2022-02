Najstnica, ki je s svojo odločitvijo navdušila Kitajsko in razjezila Ameriko

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

18-letna smučarka prostega sloga Eileen Gu bo na zimskih olimpijskih igrah v Pekingu zagotovo eno najbolj vročih imen. V Ameriki rojena športnica, ki tekoče govori mandarinščino, igra klavir in se odlično znajde tudi na modnih brveh, se je namreč odločila, da bo na igrah zastopala Kitajsko, domovino svoje matere.

18-letna smučarka prostega sloga Eileen Gu je ena največjih zvezdnic v svoji disciplini.

Lani je postala prva športnica, ki je naslov svetovne prvakinje osvojila tako v snežnem žlebu kot v disciplini slopestyle (deskanje po objektih), v svoji zbirki pa ima tudi dve zlati kolajni z iger X, ki veljajo za olimpijske igre ekstremnih športov.

S takšno popotnico zagotovo spada v ožji krog favoritov za olimpijsko medaljo, zato ne preseneča, da je njena odločitev, da na olimpijskih igrah zastopa Kitajsko, domovino svoje matere, in ne ZDA, svoje matične domovine, precej šokirala in sprožila polemike med Američani.

Kar nekaj ameriških športnikov je jasno in glasno opozorilo na potezo najstniške zvezdnice, ki ji očitajo oportunističnost, medtem ko sama svojo odločitev argumentira drugače.

"Priložnost, da lahko v času olimpijskih iger pomagam navdušiti na milijone mladih ljudi iz države, kjer se je rodila moja mama, je enkratna priložnost, da prispevam k promociji športa, ki ga ljubim," je dejala v Kaliforniji rojena športnica, ki ima ameriško in kitajsko državljanstvo.

"Ko sem v ZDA, sem Američanka, in ko sem na Kitajskem, sem Kitajka."

V ZDA je njeno ime Eileen Gu, na Kitajskem jo kličejo Ailing Gu. Odločitev, da na olimpijskih igrah v Pekingu zastopa Kitajsko, je sprejela že leta 2019, ko še ni bila tako uspešna, kot je danes.

Marsikdo njeno odločitev kritizira

Z njeno odločitvijo o olimpijski menjavi države, ki jo zastopa, se marsikdo ne strinja. "Ni moje mesto, da sodim, ampak Eileen prihaja iz Kalifornije in ne iz Kitajske, zato se njena odločitev zdi oportunistična," ji očita nekdanji zmagovalec iger X Jen Hudak.

Na lanskem svetovnem prvenstvu je osvojila dva naslova svetovne prvakinje. Foto: Guliverimage

"Športnica, kakršna je, je postala zato, ker je odraščala v ZDA, kjer je imela dostop do najboljših trenerjev in trenažnih poligonov, česar kot ženska na Kitajskem morda ne bi imela. Mislim, da bi bila drugačna smučarka, če bi odraščala na Kitajskem. Vse skupaj me žalosti. Lepo bi bilo videti, da bi medaljo osvojila za ZDA," je dejal Hudak.

Foto: Guliverimage

Grožnje s smrtjo

Na mlado športnico, ki je odličnjakinja in vzornica številnim mladim, so se zaradi njene odločitve spravili tudi spletni troli. Pred kratkim je v pogovoru za Time Magazine razkrila, da so ji zaradi njene odločitve na spletu grozili tudi s smrtjo.

A sama se skuša predvsem osredotočiti nase in na negovanje svojih talentov, ki ji jih nikakor ne manjka.

V enem od intervjujev je izjavila, da se ji zdi, kot da živi tri življenja. Ko študentka, smučarka, in nekdo, ki se dobro počuti v svetu mode.

Spretna je tudi za klavirskimi tipkami:

Želi biti vzornica

Gujeva, ki se je je zaradi njene zelene čelade oprijel vzdevek žabja princesa, je v Peking pripotovala že prejšnji teden. Kitajski mediji, ki so s superlativi pozdravili njen prihod, so jo spremljali na vsakem koraku, pričakovanja javnosti in hkrati stres za mlado tekmovalko pa bodo s tem še precej večja, kot bi bila, če bi na igrah zastopala ZDA.

"V ZDA sem odraščala s številnimi vzorniki in želela sem si, da bi tudi sama postala vzor nekomu," je povedala v intervjuju za spletno stran Red Bull, ki je njen sponzor. "Dobivam ogromno sporočil od kitajskih otrok, ki mi pišejo, da so se zaradi mene učili smučanja."

Aktivna tudi v modnem svetu

Gujeva je tudi uspešen model in predstavnica različnih blagovnih znamk. Njene fotografije so krasile revije, kot sta kitajski Vogue in Cosmopolitan, kjer je svojo pojavnost med drugim izkoristila tudi za opozarjanje na škodljivo kulturio hujšanja in rasizem.

Uspešna je tudi v modnem svetu. Foto: Instagram

Na svoj nastop je pripravljena, a kot je povedala za uradno spletno stran Mednarodnega olimpijskega komiteja, nihče od olimpijcev ne bo nikoli trdil, da je stoodstotno pripravljen.

"Vse, kar lahko storim, je to, da na dan tekme dam od sebe vse. Če bo to dovolj za zlato medaljo, bom navdušena, in če ne bo, bom še vedno navdušena, saj vem, kako trdo sem garala za svoj nastop."

Preberite še: