Vroči Cene Prevc bi rad dal v torbo nekaj posebnega

"Vse je enkrat prvič! Zelo sem vesel svojih stopničk. Sploh prvi skok je bil zelo lep. Hitro sem se pošalil, da je šla Nika Križnar čez 150 metrov in to ni ničemur podobno, da me ženska prehiti. Rezerve torej so. Morda na olimpijskih igrah uspe 'zborbati' dalje," je po nedeljskem tretjem mestu v Willingenu povedal Cene Prevc.

Zanj so bile to prve posamične stopničke v svetovnem pokalu. Povrhu vsega je po prvi seriji celo vodil. Dobrodošlo je bilo, da je zdržal pritisk in ostal na zmagovalnem odru. V preteklosti smo že ničkolikokrat doživeli, da je bilo breme za marsikoga pretežko. To je dober kapital zanj in tega se zaveda.

Šestkrat je bil v tej sezoni že blizu uvrstitvi na stopničke, vendar višje od petega mesta ni šlo. Do generalke pred zimskimi olimpijskimi igrami v Pekingu, kjer bodo imeli skakalci 6. februarja že tekmo za odličja na srednji skakalnici.

Peking mu je prav poseben izziv

"Od začetka sezone mi je pomembno, da sem stalno zraven. Kar sem manjkal, sem po svoji želji. Če bom odskakal, kot sem do zdaj, bom zadovoljen. Da bodo skoki na ravni, kot želim pokazati. Da jih pokažem na olimpijskih igrah, kjer je pritisk. Na štiri leta je tekma. Če bo torba nazaj grede zaradi kovine težja, bo še toliko lepše," je srednji od bratov Prevc dal vedeti, kaj ga zanima v Pekingu.

Cene Prevc je v skupnem seštevku na odličnem desetem mestu. Foto: Sportida

Za Ceneta je ta sezona najboljša v karieri in je na odličnem desetem mestu v skupnem seštevku svetovnega pokala. Presenetil je vse, bil na dobri poti tudi na novoletni turneji, ki pa jo je zaradi osebnih razlogov predčasno zapustil. Slovenski ljubitelji skokov upajo, da težave ne bodo pustile posledic. V Willingenu, kjer je bil tudi del zmagovalne zasedbe na tekmi mešanih ekip, ki je prav tako na olimpijskem programu v Pekingu, je spet ujel prave občutke.

In opreme, ki funkcionira, se ne menja, izpostavlja Cene: "Oprema bo ostala zelo enaka. Zaradi tega, ker zmagovalnega konja ne menjaš. Morda kakšno malenkost preizkusiš. Pravega časa za preizkušanje ni bilo. Pomembno je, da se ne ustavimo."

"Odskakati, kot sem sposoben. Da ne grem zganjat turista."

Zanj bodo to prve olimpijske igre v karieri. Prav posebej se spominja tistih iz Sočija, kjer je brat Peter osvojil srebrno in bronasto odličje: "Olimpijske igre so bile zaradi Petra nekaj posebnega. S toplino v srcu sem jih gledal. Upam, da jih boste tako spremljali letos tudi vi."

Foto: Guliverimage

In kakšna so pričakovanja? "Odskakati, kot sem sposoben. Da ne grem zganjat turista. Česa drugega ne znam dodati. Od Kitajske prav veliko ne bomo imeli zaradi zaostrenih razmer. Kitajska je še veliko bolj stroga. Turisti bomo lahko le prek zaslona. Na Kitajsko bo treba kdaj drugič. Veliko lepih stvari je. Tudi v zakotnih krajih najdeš čudovito pokrajino," odgovarja Cene.