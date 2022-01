Cenetu Prevcu malo zmanjkalo za prvo zmago, vseeno pristal na stopničkah

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Cene Prevc je na tekmi svetovnega pokala smučarjev skakalcev v Willingenu, zadnji tekmi pred olimpijskimi igrami v Pekingu, zasedel prvič v karieri na posamični tekmi stopil na stopničke. Bil je tretji. Po prvi serji, v kateri je bil najboljši med vsemi, je kazalo celo na njegovo krstno zmago, a sta ga v finalu preskočila Norvežan Marius Lindvik in Nemec Karl Geiger.

Cene Prevc se je prvič v karieri uvrstil na oder za zmagovalce na posamični tekmi svetovnega pokala. V Willingenu v Nemčiji je zasedel tretje mesto, zaostal je le za Norvežanom Mariusom Lindvikom in Nemcem Karlom Geigerjem.

Prevc je po prvi seriji vodil pred Japoncem Daikijem Itom, Lindvik in Geiger pa sta bila precej daleč od najboljših, a sta v finalu izkoristila odlične razmere in preletela 140-metrsko znamko. Najdaljši skok finala je uspel Japoncu Rjojuju Kobajašiju, ki je s kar 152 metri močno izboljšal dosežek iz prve serije in tekmo končal na četrtem mestu.

Geiger spet pred Japoncem

Lindvik je zabeležil šesto posamično zmago v karieri, nazadnje pa je na vrhu odra za zmagovalce stal pred dvema tednoma v Zakopanah. V skupnem seštevku je z novimi 100 točkami ostal na četrtem mestu. Zbral je 903 točke, pred njim pa so rojak Halvor Egner Granerud (910) ter znova najboljši Geiger (1189) ter danes četrtouvrščeni Japonec Rjoju Kobajaši (1186). Nemec in Japonec sta že drugi dan zapovrstjo zamenjala mesti na vrhu razpredelnice.

Do točk pet Slovencev

Do točk svetovnega pokal so se prebili še štirje Slovenci, Timi Zajc je bil deveti, mesto za njim je generalko pred OI končal Lovro Kos, Anže Lanišek je bil 15. in Peter Prevc 20. V finale se ni uspelo prebiti le Žigi Jelarju, ki je bil v prvi seriji 35.

Cene Prevc je v petek sicer že slavil kot del mešane ekipe skupaj z Anžetom Laniškom ter Emo Klinec in Uršo Bogataj. Na oder za zmagovalce se je 25-letnik doslej uvrstil še na eni tekmi mešanih ekip, dvakrat pa tudi na ekipnih tekmah za moške.

Naslednja tekma najboljših smučarjev skakalcev bo olimpijska. 5. februarja jih v Pekingu čakajo kvalifikacije na srednji napravi, tekma dan kasneje. 7. februarja se bodo za olimpijska odličja udarile mešane ekipe, moške nato 11. in 12. februarja čakajo še kvalifikacije in tekma na veliki napravi, 14. februarja pa še ekipna tekma.