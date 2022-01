Japoncu vetrovna loterija, veliko razočaranje za Laniška

Japonec Rjoju Kobajaši je v Willingenu v zahtevnih vetrovnih pogojih, v katerih so izpeljali le eno serijo, dobil tekmo za svetovni pokal. Drugo mesto je osvojil Norvežan Halvor Egner Granerud, tretje pa njegov rojak Marius Lindvik. Do točk so prišli štirje Slovenci, najbolje sta se odrezala Lovro Kos in Žiga Jelar, ki sta si razdelila sedmo mesto. V slabih razmerah sta brez točk ostala Anže Lanišek in Timi Zajc.

Potem ko so s tekmo v Willingenu najprej opravila dekleta, na kateri je Ema Klinec osvojila tretje mesto, so bili na delu še skakalci. Žirija tekmovanja je imela danes ogromno težav z izpeljavo tekmovanja, saj sta nastope skakalcev močno ovirala močan veter in dež, zato so se organizatorji odločili, da izpeljejo le eno serijo. V zahtevnih razmerah se je najbolje znašel Japonec Rjoju Kobajaši (145 m; 115,6) drugi je bil Norvežan Halvor Egner Granerud (143 m; 111,6), tretji pa Marius Lindvik (137 m; 107).

Zmagal je Rjoju Kobajaši. Foto: Guliverimage

Izmed slovenske zasedbe sta bila najvišje uvrščena Žiga Jelar (132 m; 95,1) in Lovro Kos (128,5 m; 95,1), ki sta si razdelila sedmo mesto. Jelar je s tem prišel tudi do svoje najboljše uvrstitve v sezoni. To je sicer zanj četrta posamična uvrstitev med najboljšo deseterico ter druga najvišja v karieri 24-letnega skakalca. Najboljši je bil pred slabima dvema letoma v Lillehammerju, ko je stal na drugi stopnički odra za zmagovalce. "Zelo sem vesel, to je moja prva deseterica v sezoni in je to lepa popotnica za naslednje tekme," je po koncu dejal Jelar, Kos pa je dodal: "Skok je bil kar v redu, malce je še napak, tako da je jutri še prostor za popravke."

Do točk sta prišla tudi 15. Cene Prevc (126 m; 82) in Peter Prevc (127 m; 79,7), ki je končal dve mesti za svojim mlajšim bratom.

Zelo razočaran je preizkušnjo končal Anže Lanišek. Ta je v prvi in edini seriji pristal pri le 104,5 metra (47 točk), s čimer je osvojil 36. mesto. Brez točk pa je ostal tudi Timi Zajc na 38. mestu (105 m; 43,2).

"Težka tekma, ni se nam izšlo kot smo si želeli. Vseeno pa čestitke Lovrotu in Žigi za uspeh sezone s 7. mestom. Jutri popravimo napake in upamo na več sreče," pa je po koncu dneva dejal glavni trener, Robert Hrgota.

Slovenci so sicer odlično nastopili v poskusni seriji. Jelar je pristal pri 145 metrih in bil najboljši, Lanišek (138 m) je bil tretji, Cene Prevc pa deveti (128,5 m).

Kobajaši prevzel vodstvo v skupnem seštevku

Kobajaši je z današnjo zmago tudi znova prevzel vodstvo v skupnem seštevku (1136 točk). Japonec je danes izkoristil slabši skok do danes vodilnega Nemca Karla Geigerja. Ta je bil šele 20., v skupnem seštevku pa ima Japonec 28 točk naskoka. Tretji je Granerud z 865 točkami. Lanišek je ohranil peto mesto in ostaja pri 641 točkah.

Najboljši trije v Willingenu. Foto: Guliverimage

Na tekmi, na kateri je imela žirija ogromno dela z močnejšim vetrom v prsi, je sicer nastopilo le 47 skakalcev. Veter se je skozi serijo vse bolj krepil, zaradi česar je žirija na koncu odpovedala drugo serijo, obveljali pa so izidi po 67 minut trajajoči prvi.

Organizatorji bodo skušali v nedeljo izpeljati še po eno žensko in moško posamično tekmo. Ženska bo na sporedu ob 10. uri, moška pa ob 15.15.