Na sobotni tekmi šest naših skakalk

Willingen je še zadnja postaja smučarskih skakalk pred odhodom na olimpijske igre v Pekingu. Dekleta na posamični tekmi niso tekmovala kar nekaj časa. Pravzaprav vse od novega leta, ko so bile tekme na Ljubnem. Slovenske barve bodo tokrat branile Jerneja Brecel, Nika Prevc, Špela Rogelj, Nika Križnar, Ema Klinec in Urša Bogataj.

Slovenska ekipa je že v petek nastopila na tekmi mešanih ekip, kjer so Ema Klinec, Cene Prevc, Urša Bogataj in Anže Lanišek suvereno zmagali pred ekipo Norveške in Avstrije. Ta rezultat je zagotovo lep obet pred prihajajočimi olimpijskimi igrami v Pekingu.