Zgodovinska zmaga slovenske ekipe na olimpijski generalki

Slovenska skakalna ekipa v sestavi Urša Bogataj, Ema Klinec, Cene Prevc in Anže Lanišek je zanesljiva zmagovalka mešane ekipne tekme v Willingenu. Slovenski kvartet je na olimpijski generalki vodil vse od drugega skoka in na koncu najbližje zasledovalce Norvežane prehitel za kar 62,9 točke. To je prva slovenska zmaga na tekmah mešanih ekip do zdaj. Na tretjem mestu so končali Avstrijci.

Slovenci so na najlepši mogoč način odprli konec tedna na zadnji postaji pred odhodom na olimpijske igre. V Willingenu, ki je gostil šele četrto tekmo mešanih ekip, so Ema Klinec, Urša Bogataj, Cene Prevc in Anže Lanišek zanesljivo opravili s konkurenco.

Po prvem skoku Klinčeve, ki je pristala pri 124,5 metra, in prvi skupini so bili Slovenci tretji, a že po drugi skupini, v kateri je Cene Prevc skočil 133 metrov, so se prebili na prvo mesto. Vodstva niso več izpustili iz rok, pač pa le še višali prednost pred tekmeci. Bogatajeva je v prvi seriji skočila 124,5 metra, Lanišek pa 141 metrov, tako da je slovenska ekipa po polovici vodila z več kot 40 točkami prednosti. Še najbližje so ji bili Norvežani (41,5 točke zaostanka) in Nemci (49,1 točke zaostanka), v igri za zmagovalni oder pa so bili tudi četrti Avstrijci (53 točk zaostanka).

Ema Klinec Foto: Sportida V finalu je Klinčeva skočila 125,5 metra, Prevc 128,5 metra, Bogatajeva 131 metrov, Lanišek pa 139 metrov. Slovenci so zmagali s skoraj 63 točkami prednosti pred Norvežani, ki so se na drugo mesto prebili po odličnem finalnem skoku Mariusa Lindvika, ki ga je odneslo do 147,5 metra. Na tretje mesto so kljub slabšemu skoku Stefana Krafta (125) skočili Avstrijci in za 1,1 točke prehiteli domačine Nemce. Peti Japonci, ki niso skakali v najmočnejši postavi (v ekipi ni bilo ne Sare Takanaši ne Rjojuja Kobajašija), so zaostali že skoraj 140 točk.

To je prva slovenska zmaga na tekmah mešanih ekip in odlična popotnica za olimpijske igre na Kitajskem, kjer bodo prvič podeljevali odličja tudi najboljšim mešanim parom.

Skakalce in skakalke v soboto in nedeljo v Willingenu čakata še po dve posamični tekmi. Prve bodo v soboto v akciji ženske (ob 13. uri), moška tekma sledi ob 16. uri.

Izidi: 1. Slovenija 862,6 (Ema Klinec 124,5/125, Cene Prevc 133/128,5, Urša Bogataj 124,5/131,

Anže Lanisek 141/139)

2. Norveška 799,7 (Thea Minyan Bjoerseth 103,5/110,5, Halvor Egner Granerud 137,5/128,5,

Silje Opseth 132/132,5, Marius Lindvik 138/147,5)

3. Avstrija 779,5 (Eva Pinkelnig 108,5/118, Daniel Huber 117/128,5, Sara Marita Kramer 144,5/137,

Stefan Kraft 130/125)

4. Nemčija 778,4

5. Japonska 724,0

6. Poljska 563,1

7. Francija 510,9

8. Rusija 460,0

Kako je potekala tekma:



Finale: 1. skupina: Ema Klinec je skočila 125,5 metra in še zvišala prednost vodilne slovenske ekipe, pred Nemčijo imajo 46,4 točke prednosti, pred tretjo Japonsko skoraj 68.

2. skupina: Cene Prevc je pristal pri 128,5 metra, Slovenija pred drugo Nemčijo še naprej vodi 46,8 točke, tretja je Avstrija s skoraj 71 točkami zaostanka. V boju za stopničke ostajajo še Norvežani (73,5 točke zaostanka) in Japonci (79,5).

3. skupina: Urša Bogataj je še izboljšala daljavo iz prve serije, skočila 131 metrov in prednost pred najbližjimi zasledovalci zvišala na 53,9 točke. Na drugo mesto se je po novem odličnem skoku Marite Kramer (137) prebila Avstrija, na tretje pa Norveška, ki za Slovenijo zaostaja 70,9 točke. V igri za stopničke je še Nemčija, ki je zdrsnila na četrto mesto, ima 71,2 točke zaostanka.

4. skupina: Nov odličen skok Laniška, pristal je pri 139 metrih in potrdil zanesljivo slovensko zmago, prvo na tekmah mešanih ekip. Na drugem mestu so po zaslugi Mariusa Lindvika in njegovega 147,5 metra dolgega finalnega skoka končali Norvežani. Za Slovenci so zaostali 62,9 točke. Tretje mesto je kljub skromnejšemu zadnjemu skoku Stefana Krafta (125) pripadlo Avstriji, ki je za dobro točko ugnala Nemčijo.



1. serija:

1. skupina: Ema Klinec je pristala pri 124,5 metra, slovenska ekipa je po prvi skupini na tretjem mestu, za vodilno Japonsko zaostaja le 2,7 točke, druga je z zaostankom 0,4 točke Nemčija.

2. skupina: Cene Prevc je pristal pri 133 metrih in Slovenijo popeljal na prvo mesto. Skupaj z rojaki imajo deset točk prednosti pred drugo Nemčijo, tretja je Japonska.

3. skupina: Urša Bogataj je pristala pri 124,5 metra in še povečala prednost pred najbližjo zasledovalko Nemčijo, za katero je v tej skupini skromno skočila Juliane Seyfarth (111 metrov). Slovenci imajo pred drugo Nemčijo skoraj 32 točk. Tretja je Avstrija, ki je po zaslugi odličnega skoka Marite Kramer (144,5) precej napredovala, za Slovenijo zaostaja dobrih 33 točk.

4. skupina: Anže Lanišek je skočil kar 141 metrov, kar je najdaljši skok te skupine. Slovenija po prvi seriji pred drugo Norveško vodi 41,5 točke, tretja je Nemčija, z 49,1 točke zaostanka za Slovenijo. V igri za stopničke so tudi četrti Avstrijci, ki zaostajajo 53 točk.

