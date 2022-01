Norveška bitka s časom

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

skakalni in tekaški tabor norvežanov v primežu covid-19

Norveški skakalni tabor se še naprej ukvarja s pozitivnimi testi na covid-19. Daniel Andre Tande, Johann Andre Forfang in Fredrik Villumstad, ki so bili pred tednom dni pozitivni na testiranju, še čakajo dobre novice. Bitko s časom pred olimpijskimi igrami bijejo tudi v tekaškem taboru Vikingov, v katerem so v zadnjih dneh potrdili več okužb.

Pred smučarskimi skakalci je še zadnja postaja svetovnega pokala pred odhodom na olimpijske igre. Med petkom (tekma mešanih ekip) in nedeljo (dve posamični tekmi) bodo tekmovali v Willingenu. Norveška ekipa tudi tokrat ne bo nastopila v najmočnejši zasedbi, a ne zaradi taktiziranja, temveč zaradi koronavirusa, ki še vedno meša štrene.

Pred tednom dni so Norvežani potrdili, da so bili Daniel Andre Tande, Johann André Forfang in Fredrik Villumstad na testiranju na koronavirus pozitivni. V sredo rezultati testov nobenemu od trojice še niso omogočali vrnitve na skakalnice. Glavni trener Alexander Stöckl upa, da bosta tako Tande kot Forfang dobre novice prejela še pravi čas za odhod na olimpijske igre, medtem ko Villumstada ni v prvotni olimpijski ekipi. Se bi pa v njej lahko znašel, če bodo koronavirus ali poškodbe komu od rojakov prekrižali načrte. Norveški skakalci bodo proti Kitajski odleteli v ponedeljek, morda kdo tudi z zamudo.

"Tudi tokrat bomo nastopili v okrnjeni zasedbi. Danielu in Johannu rezultati še ne omogočajo odhoda na olimpijske igre, je pa velika verjetnost, da bosta pravočasno prišla na Kitajsko," je optimističen Stöckl, ki je med potnike za OI uvrstil še Mariusa Lindvika, Halvorja Egnerja Graneruda in Roberta Johanssona, ki se po težavah s hrbtom vrača v svetovni pokal. Ob trojici bo v Wllingenu nastopil še Robin Pedersen, možnost je tudi, da tam v primeru negativnega sredinega testa nastopi še Villumstad.

Skakalci bodo na OI prvič v akciji že kaj kmalu po odprtju, 5. februarja jih čakajo kvalifikacije na srednji napravi, dan pozneje pa tekma.

Četrta tekačica skupnega seštevka Heidi Weng je bila na sredinem testiranju pozitivna. Foto: Guliverimage

Tekači v skrbeh

Še več težav pa ima norveški tekaški tabor, ki se je pred OI umaknil v Seiser Alm, a kljub izolaciji na Južnem Tirolskem ni ubežal okužbam. Prvi alarm se je prižgal v ponedeljek, ko je bil na testiranju pozitiven trener moške ekipe Arild Monsen, v sredo so prejeli nove slabe informacije. Pozitivni sta tudi trenutno četrta smučarska tekačica zime Heidi Weng in Kjersti Kalvå. Tako ženska kot moška ekipa naj bi danes odpotovali na Kitajsko, a se to ne bo zgodilo.

Norvežani so pred OI močni zaskrbljeni. Upajo, da se virus ni razširil še bolj. Smučarski tekač Pål Golberg sicer ni najbolj optimističen. Na vprašanje novinarja NRK, ali meni, da bo potoval na Kitajsko, je odgovoril z "ne". Trikratni olimpijski prvak iz Pjongčanga Johannes Klæbo, ki je še vedno v Italiji, je na družbenem omrežju zapisal: "Naredili smo vse, kar smo lahko, da bi se izognili koronavirusu. Držimo pesti in upamo na najboljše."