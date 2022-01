Slovenski adut slikovito o tem, kar ga čaka na Kitajskem: Kot bi jo naslikal Bojan iz risanke

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Čez natanko dva tedna, na slovenski kulturni praznik 8. februarja, se bodo na olimpijskih igrah v Pekingu za edini komplet medalj potegovali alpski deskarji. Med favoriti za medaljo v paralelnem veleslalomu bo tudi Tim Mastnak, ki je zadnjo tekmo pred olimpijsko preizkušnjo končal na 2. mestu. Spodbuden je tudi podatek, da je na edini tekmi svetovnega pokala, ki je potekala ravno na olimpijski progi v Secret Gardnu leta 2019, zmagal prav on.

Mastnak je leta 2019 zmagal v seštevku paralelnega veleslaloma, trenutno je na 4. mestu. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida Celjan, ki bo v ponedeljek, 31. januarja, prav na svoj 31. rojstni dan iz Milana odpotoval proti Pekingu, kjer se bodo 4. februarja začele zimske olimpijske igre, je v letošnji sezoni izjemno hiter.

Kar trikrat je dobil kvalifikacije in bil enkrat drugi, a se mu v izločilnih bojih ni in ni izšlo po željah. Vse do zadnje predolimpijske tekme v avstrijskem Simonhöheju, kjer je osvojil 2. mesto.

Z Mastnakom, ki je v seštevku paralelnega veleslaloma trenutno na visokem 4. mestu, smo se pogovarjali o stresu, ki ga s seboj prinaša covidna grožnja, olimpijskih pričakovanjih in progi v Secret Gardnu, kjer je leta 2019 zmagal. Se lahko scenarij ponovi na slovenski kulturni praznik? 8. februar bo za slovenske deskarje dan D.

V ekipi so poleg Mastnaka še Žan Košir, nosilec treh olimpijskih medalj, ki bi rad dopolnil svojo olimpijsko zbirko, Rok Marguč in Gloria Kotnik, ki se v karavano vrača po porodniškem dopustu.

Mastnak se zaveda, da bo v času vrhunca petega vala epidemije, ena od glavnih nalog uspešno izogibanje okužbi z novim koronavirusom. Foto: Grega Valančič/Sportida

Tim, imate v tem obdobju poseben mehurček, znotraj katerega se držite?

Da, seveda. Zavedam se, da je zdaj že to, da sploh pridemo na Kitajsko, prva zmaga in nato druga, da pridemo na štart. Zaradi covid-19 je vse skupaj precej pestro. Sam se gibljem zgolj na relaciji dom, trening in obratno. Tudi doma smo se tako razporedili, da nismo vsi na kupu. Zavedam se, da je treba omejiti stike. Ne bi bilo dobro, če bi bil tik pred igrami pozitiven na testu, saj bi se tako lahko zelo hitro poslovil od tekmovanja.

Kako vam gre izpolnjevanje aplikacije, ki ste jo dolžni izpolnjevati vsi, ki potujete na igre?

Precej zapleteno je, treba si je kar vzeti čas. 14 dni pred odhodom smo začeli izpolnjevati aplikacijo, ki ima tri segmente. Vsak dan se moramo testirati in meriti temperature, pa še cel kup drugih stvari je.

To ti lahko kar hitro pobere fokus, a navsezadnje je za vse enako in nismo mi nič bolj ubogi kot drugi. Pravijo, da bodo na Kitajskem pogoji precej bolj zaostreni kot poleti v Tokiu.

V Peking odhaja samozavesten. Zadnjo preizkušnjo pred olimpijskimi igrami je končal na odličnem 2. mestu. Foto: Guliverimage

Že vso sezono ste zelo hitri. Trikrat ste zmagali v kvalifikacijah, na zadnji tekmi v Simonhöheju se vam je izšlo tudi v finalnih bojih, kjer ste se prvič v tej sezoni povzpeli na zmagovalni oder, na 2. mesto. Kot bi nalašč tako tempirali formo, pa je najbrž niste.

Res je, nisem se nalašč "bremzal" ali tempiral forme. Celo sezono vozim dobro, se mi pa prej ni izšlo na uvrstitev na zmagovalne stopničke, čeprav bi si tega želel.

Že na prvi tekmi v Rusiji sem dobro odpeljal kvalifikacije, kar je bil tudi moj cilj v pripravljalnem obdobju. Da torej dobro začnem že na prvi tekmi in sem potem lahko miren v nadaljevanju. To je odličen občutek.

Kaj pa mentalno? Ste na tekmah boljši kot na treningu? Vas stisne pred izločilnimi boji? Kako obvladujete glavo?

Foto: osebni arhiv Od nekdaj sem na tekmah boljši kot na treningih. Na tekmi dam več iz sebe, kar je odlično. Velikokrat se mi je zgodilo, da mi ni šlo na treningu, pa se mi je na tekmi uspelo zbrati in pokazati svoj maksimum.

Je pa tako, da so razlike med nami tekmovalci tako minimalne, da je treba vsako vožnjo odpeljati na polno, takrat pa hitro pride do napake.

Kako bi opisali olimpijsko progo v Secret Gardnu? Leta 2019 ste tam že zmagali v paralelnem veleslalomu, tako da spomini drugačni kot lepi skorajda ne morejo biti.

Res je, lepi spomini, pa tudi proga v Secret Gardnu je res zelo lepa. Kot bi jo naslikal Bojan iz risanke (smeh, op. p.). Zelo pravilna je, kar je odlično, saj bosta tako modra kot rdeča proga za nas identični.

Tudi naklon je primeren, da bodo karving zavoji lahko čisti, kar je odlično.

Proga je dolga, daljša kot ponavadi v svetovnem pokalu, tako da bo kar zanimivo. Tudi razlike med nami bodo lahko večje.

Na zadnji tekmi v Avstriji je bila proga kratka in je šlo bolj za šprint, tukaj pa se bo pokazalo, kdo ima pravo znanje.

S katero progo bi jo lahko primerjali?

V bistvu z nobeno. Ima dve izraziti prelomnici in je po konfiguraciji morda podobna Pjongčangu. Nima izrazite strmine. Spodnji del proge na Rogli morda spominja na zgornji del proge v Pekingu.

Proge bodo umetno zasnežene. Sneg je agresivnejši … ste lahko trenirali na podobni podlagi?

V Evropi zelo težko dobiš tako podlago. Tudi podnebje ni tako kot v Evropi, tam je zrak zelo suh, sneg pa samo umeten.

Kot se spomnim, je bila proga res odlična, ko se pelješ po robniku, res drži. Pravi užitek. Tudi delavci ob progi tam zaradi strukture snega običajno nimajo nekega posebnega dela.

Eno olimpijsko izkušnjo že ima. Leta 2018 je bil na olimpijskih igrah v Pjongčangu 16. Foto: Guliverimage

Letos ste večino priprav opravili z Nemci. Kako pomembno se vam zdi, da imate kakovostne nasprotnike že na treningu, ne samo na tekmi?

Zelo pomembno. Ko vidiš, da si hiter, greš lahko precej bolj mirno na tekmo. Ni se ti treba obremenjevati. Če imaš na treningu dobro primerjavo, lahko to, kar počneš na treningu, samo ponoviš na tekmi. Tudi to, da sem na treningu odpeljal veliko dvobojev, je odlično za sam občutek.

Glavni del priprav sem letos opravil na Švedskem. Bilo je kar naporno. Trenirali smo dvakrat na dan, kar se pozna. Hvaležen sem nemški reprezentanci, pa tudi slovenski, ker so me prisilili, da sem se moral v letošnji sezoni osredotočiti nase. Danes odhajam v Dolomite, kjer bom opravil še zadnji del priprav pred odhodom na olimpijske igre.

Slovensko zastavo bosta na otvoritveni slovesnosti vihtela Ilka Štuhec in Žan Košir:

Boste lahko prisotni na odprtju iger?

Tega še ne vem.

Že težko čakate na začetek iger ali ste z glavo še drugje?

V resnici se mi sploh še ne zdi, da so igre pred vrati. Z glavo sem še tako vpet v trening, da še nimam pravega občutka. Verjamem, da se bo to zelo hitro spremenilo.

Napovedovanje rezultatov je vedno nehvaležno, pa vendar, s kakšnim rezultatom v Pekingu bi se zadovoljili?

O rezultatu ne razmišljam, osredotočen sem samo na svoje vožnje. Če mi bodo te uspele tako, kot si bom zamislil, potem bom zadovoljen.