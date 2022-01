Prednost za slovensko deskarko: njen oče je trener kitajske ekipe

"Uradno je. Uvrstila sem se na četrte olimpijske igre. Resda skozi šivankino uho, pa vendarle," je bila novice vesela Kotnikova, ki je olimpijsko kvoto zaradi porodniške odsotnosti, ki je trajala celo sezono, lovila na zgolj petih kvalifikacijskih tekmah.

Zaradi očeta bolje pozna razmere na Kitajskem

"Na Kitajskem sem bila v preteklih letih na dveh večtedenskih pripravah, tako vem, kaj lahko pričakujem. Temperature zraka bodo po vsej verjetnosti zelo nizke, ampak to ne predstavlja večjega problema, ker je vlažnost tam nizka. Umetni sneg je agresiven in suh, to pa mi načeloma ustreza. Seveda sem redno v stiku tudi z očetom Petrom, ki je trener kitajske ekipe in zelo dobro pozna tamkajšnje razmere. Vse nakopičene kitajske izkušnje bom seveda skušala obrniti sebi v prid, se že veselim tekme," je dejala Kotnikova, ki je bila februarja 2019 na tekmah svetovnega pokala v Secret Gardnu 23. v paralelnem slalomu in 22. v paralelnem veleslalomu.

"Umetni sneg je agresiven in suh, to pa mi načeloma ustreza." Foto: Guliverimage

Po dolgi odsotnosti se vrača tudi samozavest

Doslej je bila na tekmah svetovnega pokala trikrat četrtem mestu, letos pa se tem uvrstitvam še ni približala, dvakrat je zasedla 20. mesto.

"S prvim delom sezone sem kar zadovoljna. Ob upoštevanju dejstva, da sem bila leto dni odsotna, so rezultati povsem solidni. Vožnje so iz tekme v tekmo in iz treninga v trening boljše, posledično se vrača tudi samozavest," pravi Kotnikova, ki je zadnje snežne treninge opravila na Rogli. Pred odhodom na igre se bo posvetila kondiciji, nato pa jo na Kitajskem čaka še nekaj zadnjih snežnih treningov.

Naslov olimpijske prvakinje brani Ester Ledecka, ki je v Pjongčangu zlato kolajno osvojila tudi v alpskem smučanju, najboljša je bila v superveleslalomu. Foto: Stanko Gruden, STA

Češka dvoživka brani zlato iz Pjongčanga

Olimpijsko zlato iz Pjongčanga bo v Pekingu branila Ester Ledecka, ki je bila v Južni Koreji suverena od kvalifikacij dalje. V boju za olimpijski naslov je premagala Selino Jörg, bron pa je pripadel Ramoni Hofmeister. Kotnikova je bila po petnajstem kvalifikacijskem času v osmini finala za tri stotinke počasnejša od na koncu četrte Rusinje Alene Zavarzine, ki je medtem tudi že končala tekmovalno pot. Kotnikova je tako tudi na koncu osvojila 15. mesto, kar je njena najvišja uvrstitev na olimpijskih igrah.

