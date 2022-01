Med športniki v Pekingu zadnje dni ni okuženih

Od nedelje do danes je v Peking prispelo 1.109 ljudi, ki so povezani z olimpijskimi igrami. Med njimi je bilo 34 okuženih, a razveseljiva novica je, da ni bil okužen nihče izmed športnikov ali njihovih sprejemalcev. Vsi, ki so v kitajski prestolnici vrnili pozitivni test, so akreditirani prostovoljci.