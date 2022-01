Kitajski predsednik je gostil Bacha: To bodo preproste, varne in čudovite OI

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Srečanje naj bi bilo pred olimpijskimi igrami prvo za kitajskega predsednika, ki države ni zapustil od začetka pandemije covida-19. Na Kitajskem pred OI pričakujejo tudi ruskega predsednika Vladimirja Putina. "Kitajski predsednik Xi Jinping se je v torek v Pekingu srečal s predsednikom Moka Thomasom Bachom," je zapisano v izjavi tiskovne agencije Xinhua.

Državna televizijska postaja CCTV je pokazala oba voditelja, brez mask, ki sedita več metrov narazen v veliki sobi, obkrožena z uradniki v obraznih maskah, ki v rokah vihtijo kitajske zastavice in zastavice Moka.

Zagotovili bomo zdravje in varnost vseh

Xi je Bachu obljubil, poroča francoska tiskovna agencija AFP, da bo Kitajska izvedla "preproste, varne in čudovite olimpijske igre", je razvidno iz posnetkov CCTV-srečanja. "Popolnoma smo prepričani, da bomo zagotovili zdravje in varnost udeležencev, vsega spremljevalnega osebja in Kitajcev," je dejal Xi.

Bach je v mesto prispel v soboto in na lastno željo odšel v "tridnevno izolacijo" pred uvodno slovesnostjo 4. februarja. V izjavi Moka pa piše, da sta voditelja v glavnem razpravljala o ukrepih za preprečevanje širjenja covida-19 in "odličnem stanju priprav" na igre.

"Začetek nove dobe svetovnih zimskih športov"

Bach je tudi čestital Xiju, da je dosegel svoj cilj, da bi zimske športe približal več kot 300 milijonom ljudi na Kitajskem, in mu dejal, da je "zdaj Kitajska res država zimskih športov in da je to začetek nove dobe svetovnih zimskih športov".

Xi se je nazadnje srečal z vodjo države na obisku marca 2020, ko je v Pekingu sprejel pakistanskega predsednika Arifa Alvija. Vsa diplomatska srečanja od takrat je opravil preko spleta ali telefona.

Politika ničelnega covida

Kitajska se je od začetka leta 2020 sicer držala stroge politike ničelnega covida, ki vključuje množično testiranje in hitre zapore oziroma karantene kot odgovor na najmanjši namig o izbruhu.

Večina obiskovalcev iz tujine je prisiljena v večtedensko karanteno, vendar za olimpijske igre veljajo drugačna pravila. Udeleženci bodo prileteli naravnost v "zaprt mehurček" v Pekingu, kjer jim bo prepovedano komunicirati z javnostjo.

15 pozitivnih testih na koronavirus med udeleženci olimpijskih iger

Kitajska je danes sicer poročala o 15 pozitivnih testih na koronavirus med udeleženci olimpijskih iger, od tega 12 odkritih ob prihodu v državo.

Iz Moka pa so v ponedeljek sporočili, da organizatorji v Pekingu ne bodo imeli tako strogih standardov testiranja na covid-19, kot sicer, s čimer so več športnikom omogočili, da se izognejo pozitivnemu rezultatu in nastopijo na igrah, čeprav imajo po preboleli koronski okužbi v telesu sledi virusa.

Bach vztraja pri tako imenovani "politični nevtralnosti Moka"

Peking upa, da bodo zimske olimpijske igre zmagoslavje "mehke moči", čeprav je igre zasenčil diplomatski bojkot več držav zaradi nespoštovanja človekovih pravic v državi gostiteljici.

Toda Bach vztraja pri tako imenovani "politični nevtralnosti Moka", čeprav je organizacija izzvala zgražanje po svetu zaradi videoklica s kitajsko teniško igralko Peng Shuai, ki je za kratek čas izginila po obtožbah o spolnem napadu proti visokemu uradniku.

Bacha so po njegovem 30-minutnem klicu s Pengovo 21. novembra široko kritizirali, ker ni postavil zahtev glede njene varnosti.

V takratni izjavi Moka je zapisano, da se je Pengova "zahvalila Moku za skrb glede njenega počutja" in dejala, da bi raje "spoštovali njeno zasebnost v tem trenutku". Klic se je sicer končal tako, da je Bach povabil Pengovo "na večerjo, ko bo januarja prihodnje leto prispel v Peking".

Združene države Amerike so zaradi kršitev človekovih pravic Ujgurom ter dogajanja v Hongkongu, napovedale diplomatski bojkot OI na Kitajskem. To pomeni, da se bodo športniki udeležili iger, na Kitajsko pa ne bo diplomatskih predstavnikov. Pobudi ameriškega predsednika Joeja Bidna so se pridružile Velika Britanija, Avstralija, Nova Zelandija, Kanada in Litva.