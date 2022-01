Ilka Štuhec z razlogom ponosna

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"Ekstremo hvaležna, ponosna in motivirana!" S temi besedami se je Ilka Štuhec odzvala na povabilo, da bi na odprtju olimpijskih iger nosila slovensko zastavo.

Naslednji petek se v Pekingu začenjajo letošnje zimske olimpijske igre. Prvi slovenski zvezdi slavnostne otvoritve bosta Ilka Štuhec in Žan Košir, ki sta bila izbrana, da bosta nosila slovensko zastavo. "Ekstremo hvaležna, ponosna in motivirana! Obljubim, da bomo najboljše možno zastopali našo Slovenijo. Komaj čakam, da se začne zares! Imamo to!" je na svojem profilu na Facebooku zapisala slovenska smučarska šampionka.

Mariborčanka Ilka Štuhec bo na igrah v Pekingu nastopila v treh disciplinah – v smuku, superveleslalomu in alpski kombinaciji. To bodo njene druge olimpijske igre. V Sočiju pred osmimi leti je bila najboljša v smuku, ko je osvojila deseto mesto.