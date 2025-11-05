Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
R. K., STA

Sreda,
5. 11. 2025,
11.13

Sreda, 5. 11. 2025, 11.13

46 minut

Kitajska podaljšuje začasno ukinitev dodatnih carin na ameriško blago

Donald Trump in Ši Džinping v Južni Koreji oktobra 2025 | Odnosi med dvema največjima svetovnima gospodarstvoma so se letos močno zaostrili, saj sta Washington in Peking uvajala vse višje carine na uvoz blaga iz druge države. | Foto Guliverimage

Odnosi med dvema največjima svetovnima gospodarstvoma so se letos močno zaostrili, saj sta Washington in Peking uvajala vse višje carine na uvoz blaga iz druge države.

Foto: Guliverimage

Kitajska je danes sporočila, da bo za eno leto podaljšala začasno ukinitev dodatnih 24-odstotnih carin na ameriško blago, s čimer je uradno potrdila dogovor, ki sta ga prejšnji teden dosegla kitajski in ameriški predsednik Ši Džinping in Donald Trump. S tem bo za uvoz iz ZDA ohranila splošno 10-odstotno carinsko stopnjo.

Voditelja sta se se sestala konec oktobra v Južni Koreji, s čimer sta po več krogih trgovinskih pogajanj v zadnjih mesecih podaljšala občutljivo premirje v trgovinskih odnosih za eno leto.

V izjavi, ki jo je kitajsko finančno ministrstvo objavilo danes na svojih spletnih straneh, je zapisano, da bodo "24-odstotne carine na ameriško blago začasno ustavljene še za eno leto, (in) ostale bodo 10-odstotne carine na ameriško blago", je poročala francoska tiskovna agencija AFP.

V izjavi je zapisano, da premor sledi "soglasju, doseženemu na kitajsko-ameriških gospodarskih in trgovinskih posvetovanjih". Veljati bo začel 10. novembra.

Trump je v torek formaliziral dogovor, da bo Washington znižal dodatne carine na kitajski uvoz z 20 na 10 odstotkov, kar bo prav tako začelo veljati 10. novembra.

Nelagodno premirje

Odnosi med dvema največjima svetovnima gospodarstvoma so se letos močno zaostrili, saj sta Washington in Peking uvajala vse višje carine na uvoz blaga iz druge države. V nekem trenutku so carine na obeh straneh dosegle visoke trimestne ravni, kar je oviralo trgovino.

Od takrat sta državi v stanju nelagodnega premirja, medtem ko so se vodilni gospodarski predstavniki v zadnjih mesecih večkrat srečali na pogovorih, napetosti pa so naraščale tudi zaradi nadzora izvoza in drugih vprašanj.

V ločeni izjavi je Kitajska danes sporočila, da bo "prenehala izvajati dodatne carinske ukrepe", uvedene z marčnim odlokom, ki je prizadel seznam ameriških kmetijskih proizvodov. Z naslednjim tednom se bodo te carine vrnile na 10 odstotkov.

Peking je marca uvedel dodatne 15-odstotne carine na piščance, pšenico, koruzo in bombaž, uvožene iz ZDA, ter dodatne 10-odstotne carine na ameriško sojo, svinjino, govedino, mlečne izdelke in druge kmetijske proizvode. To je škodovalo ključnemu viru Trumpove politične podpore – kmetom.

