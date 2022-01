Na presenečenje mnogih bo tudi Norvežan del olimpijske ekipe

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Norveška smučarska zveza je v olimpijsko ekipo vključila vse svoje najboljše smučarje. Na Kitajsko bodo odpotovale Ragnhild Mowinckel, Mina Fürst Holtmann, Thea Stjernesund in Maria Tviberg ter Aleksander Aamodt Kilde, Adrian Smiseth Sejersted, Sebastian Johann Foss Solevaag, Henrik Kristoffersen, Timon Haugan, Lucas Braathen, Atle Lie Mcgrath, Rasmus Windingstad in najstarejši Jansrud.

Najprej se je govorilo, da bo Jansrud na prisilnem počitku od šest do devet mesecev, a bo olimpijski prvak v superveleslalomu iz leta 2014 po zadnjih informacijah presenetljivo tekmoval v Yanqingu.

Decembrski padec ni bil usoden za letošnje olimpijske igre. Foto: Guliverimage

Jansrud je na družbenih omrežjih zapisal, da bo z veseljem zastopal Norveško na svojih petih olimpijskih igrah. Proces zdravljenja je nepričakovano dobro napredoval, operacija je bila preložena in majhno upanje za odhod na Kitajsko je bilo ves čas živo. "Križna vez se je zdela dovolj močna in osredotočili smo se na olimpijske igre." Zadnje priprave je opravil v Kvitfjellu.

Jansrud je v Pjongčangu pred štirimi leti osvojil srebrno kolajno v smuku, takrat je za 12 stotink sekunde zaostal zgolj za Akslom Lund Svindalom, tekmovalno upokojenim rojakom. Superveleslalom pa je končal na tretjem mestu.

V Sočiju je poleg superveleslalomskega zlata osvojil še smukaški bron, v Whistlerju leta 2010 pa je svoje prvo olimpijsko srebro osvojil na veleslalomski tekmi, ko je bil počasnejši zgolj od švicarskega asa Carla Janke.

Med še dejavnimi smučarji je Jansrud s 55 uvrstitvami na zmagovalni oder drugi najuspešnejši norveški smučar za Kristoffersenom, ki jih ima 67.

S 23 uvrstitvami na najvišjo stopničko zmagovalnega odra v svetovnem pokalu je tretji najuspešnejši "viking", Kristoffersen je zbral 24 zmag. Pred njima je zgolj Svindal, ki je vpisal 36 zmag.

Na svetovnih prvenstvih je osvojil tri kolajne. Leta 2019 je v Areju osvojil naslov svetovnega prvaka v smuku, leta 2017 v St. Moritzu srebro v superveleslalomu in leta 2015 v Beaver Creeku srebro v alpski kombinaciji.

V karieri je osvojil štiri male kristalne globuse v hitrih disciplinah, tri superveleslalomske in smukaškega. Dvakrat je v skupnem seštevku zaostal zgolj za Avstrijcem Marcelom Hirscherjem, in sicer v letih 2015 in 2017.

Olimpijske igre v Pekingu bodo od 4. do 20. februarja.