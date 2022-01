Ni jim vseeno, a morale so se sprijazniti

Za smučarskimi skakalkami je še tretji zaporedni konec tedna brez tekem, preizkušenj iz Sappora (8. in 9. januar) in Zaa (15. in 16. januar) namreč niso prestavljali, tako da bodo prve skoke v svetovnem pokalu dočakale skoraj mesec dni po domačem Ljubnem. Med 28. in 30. januarjem bodo skupaj z moško falango tekmovale v Willingenu. Najprej jih čaka mešana ekipna tekma, nato še dve posamični.

Zmagovalka lanske sezone Nika Križnar je pred dnevi na novinarski konferenci dejala, da skokov z Ljubnega, kjer je na prvi tekmi zmagala, na drugi pa zasedla peto mesto, ni povsem prenesla na treninge in da se trudi za to, da bi pridobila občutke: "Rezultati na Ljubnem so bili nad pričakovanji in bila bi zelo vesela, če bi te skoke prenesla na nadaljnje treninge, a mi tega na žalost ni uspelo popolnoma narediti. Imam še nekaj težav na skakalnici. Trudim se, da bi pridobila občutke z Ljubnega, tako da je še nekaj dela. Do olimpijskih iger ni veliko časa, česar se zavedam. Poskušala bom uživati in se osredotočiti na to, da bom sproščena, ne glede na to, kaj vse še moramo izpolniti in kaj nas še čaka, preden bomo odšle na olimpijske igre."

V Pjongčangu je bila 7., na Kitajskem pogleduje višje. Foto: Reuters

Do odhoda na olimpijske igre ženske ekipe je še teden dni, do takrat bodo morale še naprej vsakodnevno izpolnjevati podatke v aplikacijo in prestati testiranja. Glavni trener Zoran Zupančič je med kvartet skakalk za tekmovanje petih krogov uvrstil varovanke, ki so v svetovnem pokalu uvrščene najvišje. Ob Križnarjevi še Uršo Bogataj (3.), Emo Klinec (4.) in Špelo Rogelj. Vse so nastopale že v Pjongčangu, Rogljeva tudi na olimpijski premieri v Sočiju.

Skakalke bodo na OI tekmovale na posamični tekmi na srednji skakalnici, dve pa bosta tudi del mešane ekipne tekme na srednji napravi.

Skakalke spadajo v ožji krog favoritinj za olimpijska odličja, tudi Križnarjeva, ki je v Pjongčangu s sedmim mestom vknjižila najboljšo slovensko uvrstitev med dekleti, pogleduje proti zmagovalnemu odru.

"Že od začetka imam željo dobiti to olimpijsko kolajno, a se morda pred štirimi leti tega še nisem toliko zavedala in si toliko želela te kolajne. Zagotovo sta moj cilj in želja medalja, na olimpijske igre moraš iti s ciljem. Dvomim, da bi šla z željo po osmem mestu. Kako realna je, težko rečem, ker ne vem, kje so preostale tekmice. Poskušala se bom osredotočiti na tekmo. Opraviti moram dva vrhunska skoka, potem pa bomo videli, kako visoko bo šlo," žlahtnih ciljev ne skriva zgovorna športnica iz Delnic v Poljanski dolini.

Nacionalni center za smučarske skoke - prizorišče olimpijskih skakalnih bojev Foto: Guliverimage

Ni jim vseeno, a morale so se sprijazniti

Skakalke bodo ob individualni tekmi na srednji napravi na Kitajskem tekmovale še na mešani ekipni tekmi, medtem ko ekipne ženske tekme ali pa posamične na večji napravi še ni v ženskem olimpijskem urniku. Prav na ekipni tekmi bi bile Slovenke ena od najmočnejših reprezentanc, a ... Obžaluje, da dekleta na OI ne bodo tekmovala na večji napravi in na ekipni tekmi. Foto: SloSki

"To vprašanje imamo vsa dekleta malo v glavi, ni nam vseeno, da nimamo priložnosti še na veliki skakalnici, ekipne tekme, ki bi bila pika na i. To bi bila še ena priložnost, ki bi nam dala dodatno motivacijo. A s tem smo se morala sprijazniti, zdaj čakamo na leto, ko bo to sprejeto, upam, da bo na naslednjih olimpijskih igrah," se dodatnih olimpijskih tekem 2026 v Italiji nadeja Križnarjeva.

Skakalke bodo na OI v akciji že dan po odprtju iger, 5. februarja, ko se bodo za odličja bojevale na individualni tekmi, v ponedeljek, 7. februarja, pa sledi še tekma mešanih ekip.