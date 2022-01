Z vidika slovenskih smučarskih skokov bi bil idealen čas, da bi se jutri začele zimske olimpijske igre v Pekingu. Zakaj? Zaradi odličnih predstav slovenskih orlov, ki so pokazali visoko raven skakanja tudi v Titisee-Neutadtu. Anže Lanišek je bil dvakrat tik pod vrhom. Za malo je zmanjkalo in govorili bi o drugi ali morda celo tretji posamični zmagi. Po prvi v Ruki v tej sezoni so se številni obregnili ob njegove vezi. S prejšnjimi Lanišek prav tako suvereno skače in tokrat ne bodo imeli razloga, da bi jih kakšen del opreme zmotil, poudarja najbolj vroč slovenski skakalec.

Pretekli konec tedna so slovenski skakalci v Zakopanah s suvereno ekipno zmago in velikansko prednostjo pokorili tekmece. Z odlično formo so prav tako nadaljevali v nemškem Titisee-Neustadtu. Tako v soboto kakor tudi v nedeljo so pokazali, da je forma v vzponu.

Po prvi seriji sobotne preizkušnje je kazalo na sanjski razplet. Kar pet slovenskih orlov je bilo med najboljšo osmerico. Anže Lanišek je celo vodil, tretji je bil Lovro Kos. Nemec Karl Geiger je nato skočil pred Laniška, med deseterico pa smo imeli še zmagovalca petkovih kvalifikacij Ceneta Prevca (6.) in Kosa (7.).

Lanišek in Kos tudi s starimi vezmi skačeta odlično

Zelo podobno je bilo dan kasneje. Tokrat je bil Lanišek peti po prvi seriji, v drugo pa z izjemnim skokov, dolgim 143 metrov, vrgel tekmecem rokavico. Nekako je bilo pričakovati, da bi lahko bil le Geiger tisti, ki bi ga zrinil s prvega mesta. In to se je na koncu tudi zgodilo. Razlika je bila vsega 2,2 točke v korist nemškega skakalca, ki spet skače v rumeni majici najboljšega v skupnem seštevku. V nedeljo sta med deseterico skočila Timi Zajc in Peter Prevc, ki sta v drugi seriji napredovala osem oziroma 13 mest. Najstarejši od bratov Prevc je imel celo četrti dosežek druge serije. Kos je s šestega padel na 12., Cene z 10. na 21. mesto.

Lovro Kos navdušuje v tej sezoni. Foto: Guliverimage

Glavni trener Robert Hrgota ima razlog za zadovoljstvo. In zagotovo tik pred začetkom zimskih olimpijskih iger tuje reprezentance pogledujejo proti slovenskemu taboru in jih zanima, zakaj naši tekmovalci tako dobro skačejo. Verjetno se še spomnite, koliko prahu je dvignila Laniškova prva zmaga v Ruki v tej sezoni. Kar nekaj velikih skakalnih nacij se je obregnilo ob njegove vezi, ki jih proizvaja Peter Slatnar. Na koncu so dosegli celo to, da jih od 9. januarja skakalci ne smejo več uporabljati. Tudi Kos je bil tisti, ki jih imel pripete na smuči. Praktično čez noč sta morala presedlati na stare.

"Ne bi smel pustiti, da me je vrglo iz tira, a me je. Nabrane frustracije sem dal ven v Bischofshofnu in Zakopanah."

Laniška je to nekoliko vrglo iz tira, kar je priznal. Veliko čustev je dal iz sebe že prejšnji teden v Zakopanah, kar je jasno pokazal ob veselju v izteku skakalnice: "Po zmagi v Ruki in odličnem koncu tedna je bilo veliko govora o moji opremi, regularnosti. Ne bi smelo, a mi je prišlo do živega. Na žalost se je zgodilo in je prišel padec forme. Že v Bischofsohfnu, ko so bili skoki boljši, sem dal ven nabrane frustracije. V Zakopanah je bila zgodba povsem drugačna. Drugačno prepričanje, drugačna mentaliteta. Sam sebi sem dokazal, da znam, zmorem. Da je edini način, s katerim lahko karkoli dosežem."

V Zakopanah je dal ven frustacije. Foto: Guliverimage

Kaj bo zdaj zmotilo konkurenco? Skupaj s Kosom skačeta spet s starimi vezmi. In to zelo daleč. "Ne bi rekel, da karkoli," je sprva dejal Lanišek in nadaljeval: "Avtomati so edino, kar je bilo za koga sporno, čeprav je bil tista vez potrjena, nekako le del te. Ni bila pa še na tak način predstavljena v celoti. Za nekaj ljudi je bilo okovje regularno, za določene ne in na koncu so se odločili, da je treba prenehati s tem okovjem. Že v Innsbrucku sem pokazal, da se lahko tudi s starim dobro skoči."

Lepo je videti, da je spet našel tisti pravi veter in uživa v skokih. Upa, da bo do konca sezone tako: "Ko ti funkcionira, si miren, se ti ni treba obremenjevati z vsako malenkostjo. Poskusiš čim bolj uživati v vsakem skoku. Upam, da sem letos to prestal. Da mi ne bo treba iskati kot lani in predlani, ko sem se malce izgubil. Veseli me, da sem precej hitro prišel nazaj."

"Res medalje štejejo, pot je zelo dolga"

Za slovenski skakalni tabor bi bilo idealno, da bi se zimske olimpijske igre začele danes ali jutri, saj kažejo visoko raven skokov. Igre pod petimi krogi se bodo v Pekingu začele 4. februarja, pred tem pa skakalce čakata še preizkušnji v Willingenu.

Vse boljše skoke kaže tudi Peter Prevc, kar je dober obet pred zimskimi olimpijskim igrami v Pekingu. Foto: Guliver Image

S takšnimi skoki je jasno, da bodo na Kitajskem spadali v krog favoritov za medalje tako na posamični kakor tudi na ekipni tekmi.

Če dobro poznamo Laniška, potem je jasno, da bo njegov cilj na Kitajskem medalja, ki je bila že za lansko nordijsko svetovno prvenstvo v Oberstdorfu, a poudarja: "Res medalje štejejo, pot je zelo dolga. Kar veliko stvari je treba prestati. Veliko dni do tistih tekem, ko se bo vse dogajalo. Zaključkov ne želim delati prekmalu. Treba je lepo iz skoka v skok, iz dneva v dan. Potem se bo videlo, kako bo."