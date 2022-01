Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Najboljša smučarka hitrih disciplin te sezone Sofia Goggia je še drugič v tednu dni grdo padla, a če jo je ob padcu v Zauchenseeju pretekli teden še dobro odnesla, danes na superveleslalomu v domači Cortini d'Ampezzo ni imela te sreče.

29-letnici je vzelo levo smučko, raztegnilo nogi, naredila je salto in obležala na hrbtu. V bolečinah je sicer sama vstala, si ob pomoči osebja na progi nadela smuči in v bolečinah odsmučala v cilj. Takoj se je odpravila v zdravstveni šotor, pozneje pa so jo s helikopterjem prepeljali v bolnišnico v Milano.

Zvin levega kolena, poškodba vezi, ki so ji jo že operirali ...

Še preden je okoli 16.30 prispela na nadaljnje preglede v Milano, je iz italijanskega tabora prišla informacija, da gre najverjetneje za zvin levega kolena. To so pozneje tudi potrdili.

29-letnica je odločena braniti olimpijsko zlato v smuku. Foto: Guliverimage

"Zvin levega kolena, delna poškodba križnih vezi, ki so ji jih operirali že leta 2013, manjši zlom fibule in poškodba tetive," se glasi večerna diagoza poškodbe nesrečne Italijanke, ki je kljub novi poškodbi kolena odločena, da olimpijskih iger v Pekingu ne bo izpustila.

Ne bo opustila olimpijskih misli

"Žal je stop znak zame prišel v izjemno pomembnem delu sezone, a že v naslednjih urah začenjam rehabilitacijo. Želim poskušati ubraniti olimpijski naslov v disciplini, ki jo ljubim," so besede Goggie povzeli pri italijanskem športnem dnevniku La Gazzetta dello Sport.

Lani ostala brez domačega SP

Italijani upajo, da bi se ji v res kratkem času uspelo vrniti in da ne bi ostala še brez drugega zaporednega velikega tekmovanja. Februarja lani si je namreč pri vračanju s starta prestavljenega superveleslaloma v Garmisch-Partenkirchnu težje poškodovala koleno. Takrat si je zlomila lateralno tibialno ploščo desnega kolenskega sklepa, operacija ni bila potrebna, morala pa je dolgo mirovati. Posledično je morala prečrtati domače svetovno prvenstvo v Cortini.

Včeraj se je takole veselila smukaške zmage, danes pa znova padla in prejelaslabe novice. Foto: Guliverimage

Zanesljivo vodilna smukačica

Goggia je v soboto iztek v Cortini zapuščala nasmejana do ušes, po pravem rodeu je zmagala še na četrtem od petih smukov v tej sezoni. V smukaškem seštevku ima 400 točk, druga Ramona Siebenhofer 264.

V tej sezoni je slavila tudi dve superveleslalomski zmagi, v seštevku tega je tretja, za vodilno rojakinjo Federico Brignone zaostaja 45 točk. V skupni razvrstitvi svetovnega pokala je prav tako tretja, z dobrimi 200 točkami zaostanka za Mikaelo Shiffrin.