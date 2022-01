Ob prvih prihodih olimpijcev na OI 39 pozitivnih testov

pozitivne primere odkrili med 2.415 drugimi akreditiranimi udeleženci iger, ki so prispeli med 4. in 22. januarjem.

Med prvim valom prihodov na zimske olimpijske igre v Pekingu so med udeleženci iger odkrili 39 primerov covida-19. Kitajski organizatorji so danes sporočili, da med pozitivnimi po testiranjih na letališču ni bil nobeden od 171 športnikov in predstavnikov ekip, ki so že prispeli na prizorišče.