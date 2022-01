Stresni dnevi za Lampičevo: Kjerkoli lahko stakneš koronavirus #video

Osmega februarja bo veliko oči uprtih v Anamarijo Lampič, našo najboljšo tekačico na smučeh. Tisti dan bo na olimpijskih igrah v Pekingu na sporedu šprint, kjer v sam vrh sodi tudi slovenska tekmovalka. Lampičeva se je v letošnji sezoni svetovnega pokala trikrat povzpela na stopničke (trikrat tretje mesto, op. p.). Prav tako je zelo dobro tekmovala na Tour de Ski, kjer je bila na koncu skupno 12. Še isti dan pa se je športnica iz Valburge odpravila na višinske priprave na Lavaze in pilila svojo formo.

Utrinki s priprav Anamarije Lampič

Priprave so bile super, a trenutno jo skrbi nekaj drugega

"Prva dva dni sem počivala, tako da sem se res navadila na višino in potem počasi začela s treningi. Tam sem bila 16 dni in vseskozi je bilo sonce. Pogoji so bili idealni. S treningi sem zelo zadovoljna, prav tako s formo in počutjem," je povedala 26-letna Lampičeva, ki ima trenutno času primerno druge skrbi.

"Najbolj stresno je, ne samo zame, ampak tudi za ostale športnike … Kjerkoli se lahko okužiš s koronavirusom in zdi se mi, da je to trenutno najbolj stresno. Jaz trenutno o tekmah sploh ne razmišljam. Prihodnji teden moram priti na Kitajsko, da najprej naredim to kljukico, nato pa začnemo odštevati do tekem."

"Veliko ljudi me sprašuje, kakšna je tam proga. Nimam pojma (smeh, op. p.)." Foto: Guliverimage

Proga še zdaj ostaja velika neznanka

Velika neznanka je tudi olimpijska proga, saj nihče od tekmovalk in tekmovalcev sploh še ni bil tam. Zaradi tega so tudi informacije o progi zelo skope. "Veliko ljudi me sprašuje, kakšna je proga tam. Nimam pojma (smeh, op. p.). Vem, da je visoka nadmorska višina in da bo dovolj dolg šprint, kar mi veliko bolj odgovarja. Slišala sem govorice, da je profil dovolj podoben Planici. Da klanci niso strmi, ampak dolgi. Sneg je več ali manj samo umeten. Tam naj ne bi bilo veliko vlage, kar pomeni, da bo sneg počasen, kar pa mi ni všeč. A za vse bo enako. Drugih informacij nimam. Več bom izvedela, ko pridem tja," je povedala ena najboljših šprinterk na svetu. Anamarija je že tudi razkrila, da bo v Pekingu nastopila v šprintu, na desetkilometrski razdalji in ekipnem šprintu.

Eva Urevc upa, da bo čim prej okrevala po bolezni. Foto: Urban Meglič/Sportida

Eva Urevc upa na čimprejšnji negativen test

Veliko smole je v zadnjih dneh imela Eva Urevc, ki je na treningu na Rogli staknila koronavirus, tako da je morala v izolacijo. Urevčevi se stanje izboljšuje, ampak daleč od tega, da bi bila stoodstotna. "Trenutno lahko doma treniram pol ure na dan, a treniram povsem zase. Nisem pa še v stanju, da bi šla lahko na sneg. Upam, da bom v nekaj dneh na 90 odstotkih svojih zmogljivosti in da se počasi vrnem. Predvsem pa upam na čimprejšnji negativen test in da bom lahko šla na olimpijske igre," je povedala Eva Urevc, ki ima visoke cilje v šprintu, prav tako pa tudi v ekipnem šprintu, kjer z Lampičevo sodita v krog favoritinj.

Foto: Vid Ponikvar

Mednarodni olimpijski komite je Sloveniji ponudil dodatno kvoto za nastop na zimskih olimpijskih igrah v Pekingu tudi za smučarje tekače. Vodstvo tekaških reprezentanc bi tako na najlepši način rešilo zagato, saj je imelo zdaj osem kvot in deveterico tekmovalcev z doseženo normo, vabilo pa jim omogoča, da na igre pošlje vseh devet reprezentantov.

Kandidati za nastop na igrah so poleg Lampičeve in Urevčeve še Anja Mandeljc, Anita Klemenčič in Neža Žerjav v ženski konkurenci ter Miha Šimenc, Vili Črv, Janez Lampič in Miha Ličef v moški.