Slovenski skakalni kvartet Urša Bogataj, Ema Klinec, Nika Križnar in Špela Rogelj odšteva dneve do začetka olimpijskih iger, ki se bodo v Pekingu uradno začele 4. februarja. Slovenke čez teden dni po nenadejano praznem tekmovalnem januarju čakajo še tekme v Willingenu, nato pa pot na Kitajsko, kjer bo na sporedu posamična tekma na srednji napravi, dve od naših tekmovalk pa bosta nastopili še na ekipni mešani tekmi. A vse si želijo odličja. "Verjamem, da smo ga prav vse sposobne osvojiti," pravi na tretjem mestu najvišje uvrščena Slovenka te sezone, Bogatajeva.

Pred smučarskimi skakalkami je še tretji zaporedni konec tedna brez tekem, preizkušenj iz Sappora (8. in 9. januar) in Zaa (15. in 16. januar) namreč niso prestavljali, tako da bodo prve skoke v svetovnem pokalu dočakale skoraj mesec dni po domačem Ljubnem. Med 28. in 30. januarjem bodo skupaj z moško falango tekmovale v Willingenu. Najprej jih čaka mešana ekipna tekma, ki bo na sporedu tudi na olimpijskih igrah, nato še dve posamični.

Skokov z Ljubnega ji ni uspelo povsem prenesti na treninge

Slovenke si želijo, da bi na prihodnje preizkušnje prenesle predstave z Ljubnega, ko so v dveh dneh kar tri stale na zmagovalnem odru. Nika Križnar je na prvi tekmi zmagala, na odru za zmagovalke ji je družbo na tretjem mestu delala Ema Klinec, Urša Bogataj je bila četrta, na drugi tekmi pa je Bogatajeva skočila na drugo mesto, Klinčeva je bila četrta, Križnarjeva pa peta. A vse, vsaj pri Križnarjevi, od domače postaje svetovnega pokala ne gre po načrtih.

"Rezultati na Ljubnem so bili nad pričakovanji in bila bi zelo vesela, če bi te skoke prenesla na nadaljnje treninge, a mi to na žalost ni uspelo popolnoma narediti. Imam še nekaj težav na skakalnici. Delam na tem, da bi pridobila občutke z Ljubnega, tako da je še nekaj dela. Do olimpijskih iger ni veliko časa, česar se zavedam. Poskušala bom uživati in se osredotočiti na to, da bom sproščena, in ne glede na to, kaj vse še moramo izpolniti in kaj nas še čaka, preden bomo odšle na olimpijske igre," je na novinarski konferenci dejala trenutno šesta skakalka svetovnega pokala.

Nika Križnar je v Pjongčangu zasedla sedmo mesto. Najboljšo žensko uvrstitev z olimpijskih iger drži Maja Vtič, ki je bila v Sočiju šesta. Foto: Reuters

Cilj je medalja

Slovenske barve bo na olimpijskih igrah zastopal isti kvartet kot pred štirimi leti v Pjongčangu. Ob Križnarjevi bodo še tretja skakalka zime Urša Bogataj, četrta Ema Klinec in 13. Špela Rogelj. Pričakovanja so visoka. Kako nanje gledajo v slovenskem taboru?

V Južni Koreji, kjer je zmagala Norvežanka Maren Lundby, ki ne bo branila naslova olimpijske prvakinje, saj se je zaradi težav s težo odpovedala letošnji sezoni, je bila na srednji napravi od Slovenk najvišje uvrščena Križnarjeva na sedmem mestu. Cilji zmagovalke lanske sezone so za Peking pričakovano višji.

"Zagotovo sta moj cilj in želja medalja, na olimpijske igre moraš iti z nekim ciljem. Dvomim, da bi šla z željo po osmem mestu. Koliko je resničen, je težko reči. Opraviti moram dva vrhunska skoka, ali pa bosta dovolj, pa bomo videli," pravi Križnarjeva, ki tako kot kolegice obžaluje, da v Pekingu še ne bodo dobile priložnosti tekmovanja na veliki napravi in ekipne tekme, na kateri bi bile Slovenke glavne favoritinje za zlato.

Urša Bogataj je trenutno tretja skakalka svetovnega pokala. Foto: Guliverimage

Vse štiri sposobne stopničk

Bogatajeva, ki pravi, da bodo to zanjo najverjetneje zadnje olimpijske igre, zaradi pomanjkanja tekem nima pravega občutka glede forme, verjame pa, da so prav vse štiri skakalke sposobne poseči po odličju. "Zdaj nekaj časa nismo imeli tekem, tako da ne vem, kaj to pomeni, ker ni primerjave z drugimi reprezentancami. Zavedam se, da je telemark moja pomanjkljivost. Vsaki še nekaj manjka, meni manjka to. Na olimpijskih igrah je vse mogoče. Upam, da se kakšni Slovenki 'poklopi' in osvoji odličje. Verjamem, da smo tega sposobne vse štiri," pravi 26-letnica, ki je na zadnjih olimpijskih igrah zasedla 30. mesto.

Ema Klinec je na lanskem svetovnem prvenstvu dokazala, da se na velikih tekmah zna zbrati. Foto: Sportida

"Vsi bomo morali spoznati teren in se hitro prilagoditi"

Tik za Bogatajevo je v svetovnem pokalu na četrtem mestu Ema Klinec, aktualna svetovna prvakinja s srednje naprave v Oberstdorfu, ki je lani dokazala, da se zna zbrati na velikih tekmah. "Olimpijske igre mi pomenijo ogromno, že sam nastop si je treba priboriti, sploh v ekipi, kot jo imamo mi, mesto ni samoumevno. Mislim, da bo tu težje, kot je bilo v Oberstdorfu, ker ne vem, kaj nas v Pekingu čaka. Sledim temu, da je treba iti iz dneva v dan. Se pa na olimpijske igre pripravljamo že celotno sezono. Za vse bo enako. Vsi bomo morali spoznati teren in se hitro prilagoditi."

Špela Rogelj odhaja na tretje olimpijske igre. Foto: Grega Valančič/Sportida

Dobro so izkoristili čas brez tekem

Največ izkušenj z olimpijskih iger ima 27-letna Rogljeva, ki je sodelovala že na dveh, na premieri v Sočiju in pred štirimi leti v Pjongčangu. "Zaradi odpadlih tekem smo imeli malo več časa, a menim, da smo ga dobro izkoristili. Imeli smo dobre pogoje v Planici in Beljaku. Menim, da gremo lahko glede skokov v Peking sproščeno, po drugih strani (povezanih s pandemijo covid-19, op. a.) pa manj sproščeno, a se, kljub temu da je treba opraviti petkrat več stvari kot na prejšnjih olimpijskih igrah, teh zelo veselim," dva tedna pred odhodom pravi Rogljeva.

Najboljša ženska skakalna uvrstitev je šesto mesto Maje Vtič.

Spored OI, smučarski skoki, ženske Sobota, 5. februar

10.45 poskusna serija za posamično tekmo na srednji skakalnici

11.45 posamična tekma na srednji skakalnici Ponedeljek, 7. februar

11.28 poskusna serija za tekmo mešanih ekip na srednji skakalnici

12.45 tekma mešanih ekip na srednji skakalnici

