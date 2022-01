Slovenci napadajo nove stopničke

Smučarske skakalce po sobotni ekipni tekmi, na kateri so Slovenci zanesljivo opravili s tekmeci, v Zakopanah čaka še individualna preizkušnja. Kvalifikacije so predvidene ob 14.30, tekma ob 16. uri.

Za slovenskim skakalnim taborom je izjemna sobota v Zakopanah. Peter Prevc, Anže Lanišek, Timi Zajc in Lovro Kos so na ekipni tekmi zanesljivo premagali tekmece - najbližji zasledovalci Nemco so zaostali 67 točk - in napovedali boj za zmagovalni oder tudi na današnji posamični tekmi. Če bi štela včerajšnja skoka, bi Prevc zmagal.

A še pred tekmo, na kateri bo Slovence vodil Gašper Vodan, skakalce čakajo kvalifikacije, v katere je prijavljenih 70 tekmovalcev. Te bi morali opraviti že v petek, a so jih zaradi premočnega vetra prestavili na nedeljo ob 14.30. Kot prvi od Slovencev si bo nastop na popoldanski tekmi poskušal zagotoviti Žiga Jelar (30), sledili mu bodo Peter Prevc (46), Kos (57), Zajc (60), Cene Prevc (71) in Lanišek (64).

Skakalce po Zakopanah čakata individualni tekmi v nemškem Titisee-Neustadtu, kjer se bo spored začel s petkovimi kvalifikacijami.

Zakopane, kvalifikacije



