Prevc kot v šampionski sezoni, Slovenija do zmage za 67 točk!

Lovro Kos, Peter Prevc, Timi Zajc in Anže Lanišek so na ekipni tekmi v Zakopanah Sloveniji priborili veliko zmago. Imeli so skoraj 70 točk več kot Nemci in Japonci na drugem oziroma tretjem mestu. Prevc in Lanišek sta v finalu skočila 140.5 metra.

Smučarsko-skakalna karavana je zbrana na Poljskem, po sobotni ekipni tekmi v nedeljo sledi še posamična. Slovence na Poljskem vodi Gašper Vodan, saj je glavni trener Robert Hrgota zaradi tveganega stika z okuženim s koronavirusom ostal doma.

Z osmimi izjemnimi skoki so Lovro Kos, Peter Prevc, Timi Zajc in Anže Lanišek Sloveniji priborili tretjo ekipno zmago v Zakopanah. To je bila zadnja moštvena tekma pred februarskimi olimpijskimi igrami. Izjemen obet pred tekmo leta! "Prvo mesto za reprezentanco Slovenije," je pred 10.000 navijači - v slovenščini - na oder za zmagovalce uradni napovedovalec povabil slovensko četverico. Slovenija je na novo ekipno zmago čakala od marca 2019 v Vikersundu (Anže Semenič, Peter Prevc, Domen Prevc in Timi Zajc).

V prvi skupini so bili po skoku Kosa (126,5 m) Slovenci drugi. Nato je v drugi skupini nastopil Prevc, ki kaže vse boljše in predvsem konstantno dobre skoke. In tako je bilo tudi v tej prvi seriji. S 133,5 metra je Slovenijo popeljal na prvo mesto. Zajc (125,5 m) je bil nekoliko krajši, a ga je polomil Halvor Granerud (116,5 m) in Slovenija je obdržala prvo mesto tudi po treh skakalcih. Svojo nalogo je dobro opravil tudi Lanišek (129 m). Tako je imela Slovenija po prvi seriji 531,4 točke in je vodila kar 28 točk pred Nemčijo, 31 pred Japonsko in še pet več pred četrtimi Norvežani.

Lovro Kos prvič na stopničkah. Foto: Reuters Slovenija je bila še korak bliže zmagi že po polovici finalne serije. Najprej je Kos skočil 123 metrov, nato pa Peter Prevc kot v šampionski sezoni 2015 - kar 140,5 metra! Japonci so pred zadnjima dvema skakalcema zaostajali za 45 točk! Nalogo sta z odliko opravila tudi Zajc (134 m) in Lanišek (140,5 m) in Slovenija je prišla še do tretje ekipne zmage v Zakopanah. Slovenci so zbrali 1107,1 točke. S 67 točkami zaostanka so bili drugi Nemci, še šest desetink več so zaostali Japonci.

Pred tekmo so opravili tudi dva poskusna skoka. Slovenci so skočili takole: Cene Prevc (123 in 133 metrov), Lanišek (124 in 129 m), Kos (126,5 in 121,5 m), Zajc (130 in 124,5 m), Žiga Jelar (128 in 127,5 m) in Peter Prevc (133 metrov).