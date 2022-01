Iz Poljske prihajajo informacije o poškodbi izkušenega smučarskega skakalca Kamila Stocha. Za 34-letnikom je zahtevni uvodni del sezone, v katerem ni našel prave forme. Na nemških postajah novoletne turneje je obakrat ostal brez točk (41. in 47. mesto), ob selitvi v Avstrijo pa je v Innsbrucku obstal v kvalifikacijah in predčasno zapustil turnejo, na kateri je branil zlatega orla.

Odpravil se je v domovino na treninge in bil s svojimi skoki vse bolj zadovoljen. A danes ga je ustavila poškodba. Med ogrevanjem za trening si je poškodoval gleženj. Sledili so zdravniški pregledi, po katerih je na družbenem omrežju zapisal, da mora zaradi poškodbe izpustiti tekmi konec tedna v domačih Zakopanah.

Trenutek nepazljivosti, nato bolečina in neprijetna diagnoza

"Srce mi se trga. Zadnji ponedeljkov skok mi je dal toliko vere, energije in veselja, da sem se veselil današnjega treninga. nato pa ogrevanje, sekunda nepazljivosti, sploh ne vem, kako naj rečem, in bolečina ... Gleženj je otekel in spremenil barvo. Sledili so večurni pregledi, posvetovanja in nato diagnoza, ki mi ne onemogoča, da bi tekmoval v Zakopanah."

So olimpijske igre pod vprašajem?

Pod vprašajem je tudi njegov nastop na naslednji postaji svetovnega pokala v Titisee-Neustadtu (21.–23. januar). Poljaki se sprašujejo, ali bi lahko trikratni olimpijski prvak izpustil tudi olimpijske igre v Pekingu. Poljake skrbi, da bo moral izpustiti olimpijske igre. Foto: Guliverimage

"Mislim, da ga lahko dovolj dobro oskrbimo, da bo nastopil na olimpijskih igrah. Časa ni veliko, a spet ne tako malo. Moramo razmišljati pozitivno," je za sport.onet.pl povedal zdravnik poljske reprezentance Aleksander Winiarski in ob tem dodal, da so podrobni pregledi pokazali, da ima Stoch močan zvin sklepa, poškodbo sklepne kapsule in strgane ligamente.

Stoch je trenutno 16. skakalec svetovnega pokala, v tej sezoni se je le enkrat uvrstil na zmagovalni oder, v Klingenthalu je bil tretji.

V Zakopanah bo med 12-erico Poljakov namesto Stocha Jan Habdas. Spored se bo s kvalifikacijami za nedeljsko tekmo začel v petek, v soboto sledi ekipna tekma.