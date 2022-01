"Slovenski skakalci so za zgled"

"Delujemo zelo močno. Fantje so vse bolj samozavestni. Gremo optimistično naprej. Odgovorni moramo biti, kar zadeva zdravje. Fantje so za zgled, kako se vsega držijo glede covidnih protokolov," je glavni trener slovenske skakalne reprezentance Robert Hrgota opisal formo pred bližajočimi se zimskimi olimpijskimi igrami v Pekingu in dal vedeti, da delajo vse, kar je v njihovi moči, da bi se izognili okužbam z novim koronavirusom.

Skakalci so po novoletni turneji podaljšali gostovanje v Bischofshofnu do konca preteklega tedna in tako lep čas preživeli stran od doma, brez pravega počitka. Turneja štirih skakalnic je največ zadovoljstva v našem taboru prinesla Lovru Kosu, ki je bil sedmi skakalec turneje, bil pa bi še višje, če ne bi na zadnji postojanki ob daljšem skoku padel.

"Oberstdorf se nam ni izšel, Garmisch-Partenkirchen je bil v redu, Innsbruck tudi, če ne bi odpadel. V Bischofshofnu je bil problem. Do ekipne tekme. Všeč mi je bilo, da smo se na tej preizkušnji končno sestavili in bili v igri za zmago, kljub padcu Petra Prevca. Pozitivno je bilo. Vidi se, da je raven zelo visoka. Da so štirje s Petrom vred sposobni skakati med deset. Zdaj bi radi do olimpijskih iger izboljšali še konstantnost."

Kos ga ni presenetil

Edini slovenski skakalec, ki je pokazal konstantnost, je bil prav Kos, kar je z vidika Hrgote dober obet za prihodnost. A Lovro glavnega trenerja ni presenetil: "Pred sezono je bil s formo v istem košu kot Timi Zajc in Anže Lanišek. Zadnji je malce izstopal. Ti trije in še Cene so bili zares močni. Na začetku sezone se mu ni izšlo. Na državnem prvenstvu pred turnejo je kazal visoko raven skokov. Pričakoval sem, da bo dober. Morda je presenetil samega sebe. Od njega sem pričakoval visoko raven skakanja."

Lovro Kos ni presenečenje, poudarja glavni trener. Foto: Guliverimage

Kot je dejal prvi mož stroke, bo zanj pomembno, da bo v miru nadaljeval takšen način priprave, kot ga ima: "Miren je, zelo lepo sodeluje. Poslušen je, skratka super dečko. Zaradi takšnega pristopa, kot ga ima, je prišel sem."

Ekipa za Peking praktično že znana

Cene Prevc je tisti, ki ga kmalu spet pričakujemo v karavani najboljših skakalcev. Novoletno turnejo je zapustil zaradi osebnih razlogov, vrnil pa naj bi se ta konec tedna v Zakopanah, kjer bo formo poskušal dvigniti tudi Žiga Jelar.

Cene Prevc naj bi se vrnil v Zakopanah. Foto: Reuters

Po poljski postojanki bo znana peterica skakalcev, ki bo odpotovala na zimske olimpijske igre v Peking. Pričakovati je, da bodo to Anže Lanišek, Timi Zajc, Lovro Kos, Peter Prevc in Cene Prevc, ki so se najbolj izkazali in tudi izpolnili normo, a bo treba za dokončen odgovor počakati.

Največja težava pa za skakalce in preostale športnike, ki bodo nastopili na igrah v Pekingu, ni forma. No, morda za koga že. Velika negotovost vlada zaradi razmer s koronavirusom, saj se različica omikron širi bistveno hitreje kot prejšnje.

"V ozadju je strah, da te v nepravem trenutku kaj preseneti"

"Kaj več težko narediš. Izogibaš se stikov, paziš na higieno, nenehno nosiš masko. To počnemo že vso sezono. Ko zapustimo sobo, imamo masko vseskozi na obrazu. Vsi fantje so cepljeni s poživitvenim odmerkom. Več ne moremo narediti. Izogibamo se, izoliramo se, omejujemo stike. Redno si umivamo in razkužujemo roke. Razkužujemo avtomobile, opremo. Včasih je že malce smešno, a se moramo tega držati, ker vemo, koliko je v igri," razlaga Hrgota.

Držijo se vseh protokolov, razkužijo tudi avtomobile in opremo. Foto: Grega Valančič/Sportida

Ob takšnih skokih in napredku v prihodnjih treh tednih bi bili lahko tudi slovenski orli v igri za odličje, kar je želja naše reprezentance: "Upam, da nas kakšna obstranska stvar ne bo prikrajšala za dober rezultat. Delujemo zelo močno. Fantje so vse bolj samozavestni. Gremo optimistično naprej. Odgovorni moramo biti, kar zadeva zdravja. Fantje so za zgled, kako se vsega držijo. V ozadju je strah, da te v nepravem trenutku kaj preseneti. A če narediš vse, kar je treba, ni v tvojih rokah, če se zgodi višja sila."