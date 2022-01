Slovence od stopničk ločila manj kot točka, zmaga Avstrijcev

Zmagovalci ekipne tekme v smučarskih skokih v Bischofshofnu so Avstrijci. Na zmagovalnem odru so se jim pridružili Japonci in Norvežani. Slovenci (Lovro Kos, Anže Lanišek, Timi Zajc in Peter Prevc) so končali na četrtem mestu, 0,8 točke za tretjimi Vikingi.

Moška skakalna karavana je v Bischofshofnu opravila še s četrto tekmo v petih dneh, tokrat ekipno. Največ razlogov za zadovoljstvo imajo v domačem taboru, ki je vodil praktično od prvega do zadnjega skoka. Jan Hoerl, Manuel Fettner, Philipp Aschenwald in Daniel Huber so na koncu slavili z 9,1 točke prednosti pred japonsko zasedbo, ki je prijetno presenetila. Norvežani so na tretjem mestu zaostali 9,3 točke. Še 0,8 točke več zaostanka so nabrali Slovenci (Lovro Kos, Peter Prevc, Timi Zajc, Anže Lanišek), ki jim je pripadlo nehvaležno četrto mesto.

Slovenski skakalci so pokazali precej boljše skoke kot na posamični tekmi dan pred tem. Bržkone bi celo zmagali, če ne bi v prvi seriji Prevc po odličnem skoku, dolgem 136 metrov, pri vožnji v iztek izgubil ravnotežje, z rokami podrsal po snegu, za pol metra daljši od njega je bil v prvi seriji le Rjoju Kobajaši.

Zelo dober skok je uspel tudi Lanišku, ki se je s 135 metri z Norvežanom Halvorjem Egnerjem Granerudom delil tretjo najboljšo daljavo, slabša sta bila Lovro Kos (128 m) in Timi Zajc (124 m). V seštevku prve serije je Slovenija zasedala peto mesto, a majhen zaostanek je kazal na to, da se lahko v drugo močno povzpne.

Kos z daljavo tekme (137 m - pri enaki je pristal Manuel Fettner), Prevc (133,5 m) in Zajc (135 m) so jo res pripeljali na prag vsaj drugega mesta. Četa Roberta Hrgote je namreč pred zadnjo skupino skakalcev zasedala drugo mesto, a sta Rjoju Kobajaši (133,5 metra) in Marius Lindvik (136) pridobila v primerjavi z Laniškom (128,5) in Slovence potisnila z zmagovalnega odra. Močno so razočarali Nemci, zasedli so šesto mesto in za zmagovalci zaostali več kot 70 točk. Avstrijci se veselijo še druge zmage na drugi ekipni tekmi sezone. Foto: Guliverimage

To je bila še druga ekipna tekma sezone, na prvi so v začetku decembra v Wisli prav tako slavili Avstrijci. Slovenci (Cene Prevc, Peter Prevc, Zajc in Lanišek) so takrat pred zadnjim skokom Laniška vodili, na koncu pa zdrsnili na tretje mesto.

Selitev na Poljsko

Skakalci bodo svetovni pokal nadaljevali prihodnji konec tedna, ko se bodo v Zakopanah pomerili na ekipni in individualni tekmi.

Bischofshofen, ekipna tekma



Brought to you by

Kako je potekala ekipna tekma?



Finalna serija Četrta skupina: Po skoku Anžeta Laniška, ki je pristal pri 128,5 metra, so Slovenci zdrsnili na tretje mesto, za Japonce in Norvežane, za katerimi so zaostali točko oziroma 0,8 točke. Kot zadnji je skočil Daniel Huber in zanesljivo zadržal prvo mesto. Avstrijci so zmagali z 9,1 točke pred Japonci.

Tretja skupina: Timi Zajc je v finalu skočil precej bolje kot v prvi seriji, pristal pri 135 metrih in slovensko ekipo popeljal na drugo mesto. Slovenci pred zadnjimi osmimi skoki za Avstrijo zaostajajo za 12,4 točke. Tretji Japonci za Slovenci zaostajajo 8,4 točke. Druga skupina: Petru Prevcu je uspel še en dober skok, 133,5 metra, s katerim je Slovence popeljal na tretje mesto. Za Avstrijo zaostajajo 19,9 točke, drugi Japonci pa 12,7 točke. Četrti so Poljaki, ki za Slovenci zaostajajo 13 točk. Prva skupina: Lovro Kos je v finalu skočil odlično, pristal pri 137 metrih, kar je bil najdaljši skok skupine. Slovenci so pridobili eno mesto, za vodilno Avstrijo zaostajajo 11,3 točke. Drugi Japonci imajo 2,7 točke zaostanka, tretji Poljaki pa 10,3. Prva serija Prva skupina: Lovro Kos, ki je bil v poskusni seriji s 136 metri najdaljši, je pristal pri 128 metrih, Slovenija je po prvi skupini 4. Vodijo Avstrijci (Jan Hoerl je skočil132), 7,5 točke pred Poljsko, tretja je Japonska, Slovenci zaostajajo 9,3.

Druga skupina: Peter Prevc je skočil daleč, 136 metrov, a po pristanku izgubil ravnotežje, podrsal in prejel zelo nizke ocene. Kljub temu Slovenci ostajajo 4., 11,8 točke za vodilnimi Avstrijci. Drugi so Japonci, tretji Poljaki.

Tretja skupina: Timi Zajc je skočil 124 metrov, Slovenci so po odličnem skoku Halvorja Egnerja Graneruda (135) padli na peto mesto (18,8 točk zaostanka). Še naprej vodijo Avstrijci, 10,5 točke pred Poljsko, 10,9 pred Norveško, 17,2 pred Japonci.

Četrta skupina: Anže Lanišek je skočil 135 metrov in zadržal peto mesto. Po polovici so v vodstvu Avstrijci, deset točk pred Norvežani, 11,3 pred tretjimi Japonci, 12,9 pred četrto Poljsko in 16,6 pred Slovenijo.

Preberite še: