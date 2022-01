Kobajašiju drugi zlati orel, a ne "grand slam", Kos meter od rekorda

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Zmagovalec zadnje tekme 70. jubilejne novoletne turneje je Daniel Huber, ki se veseli premierne zmage v svetovnem pokalu. Zmagovalec skupnega seštevka turneje pa je Rjoju Kobajaši. To je drugi zlati orel za Japonec ki je danes zasedle peto mesto, tako da mu ni uspel še drugi poker novoletnih zmag. Do točk pet Slovencev. Najvišje je na 9. mestu končal Lovro Kos, ki je v finalu pristal pri 144 metrih, le meter od rekorda naprave. Skakalci ostajajo na nemškem prizorišču, saj bosta konec tedna tu še dve tekmi, tudi ena ekipna.

Konec je jubilejne 70. novoletne turneje, po kateri se skupne zmage in drugega zlatega orla veseli Rjoju Kobajaši. Japonec je imel pred zadnjo tekmo možnost, da postane prvi skakalec z dvema t.i. grand slamoma – štirimi zmagami na turneji, a mu to ni uspelo. Po prvi seriji je zasedel peto mesto in na tem ostal tudi po finalu. Kobajaši ostaja eden treh skakalcev z grand-slamom, ta mu je uspel v sezoni 2018/19, pred njim pa sta turnejo s štirimi zmagami osvojila Kamil Stoch in Sven Hannawald. 25-letniku je pripadlo tudi 100.000 švicarskih frankov denarne nagrade.

Daniel Huber se veseli premierne zmage svetovnega pokala. Foto: Guliverimage

Huber do premierne zmage

Premierne zmage svetovnega pokala se veseli Avstrijec Daniel Huber (136,5/137 metra, 286,8 točke). Po prvi seriji je za vodilnim Karlom Geigerjem zaostajal 2,2 točki, po slabšem skoku Nemca v finalu pa napredoval na najvišjo stopnico zmagovalnega odra. Na drugem mestu tekme je s 4,4 točke zaostanka končal četrti po prvi seriji Halvor Egner Granerud (136,5/136, 282,4 točke) Tretji je bil s pol točke manj Geiger (140,5/132, 281,9 točke). Tik pod zmagovalnim odrom sta pristala Japonca, Jukija Sato in zmagovalec turneje Kobajaši.

Kobajaši dobrih 24 točk pred Lindvikom Najboljši trije v skupnem seštevku turneje. Foto: Guliverimage Kobajaši je v skupnem seštevku turneje zbral 1.162,3 točke in za dobrih 24 točk prehitel drugega Mariusa Lindvika, ki se mu je skok v prvi seriji povsem ponesrečil. Bil je 23., na koncu pa napredoval na deseto mesto. Tretji je bil še en Norvežan Halvor Egner Granerud. Najboljši Slovenec je bil na sedmem mestu Lovro Kos. 1. Rjoju Kobajaši 1162,3 točke

2. Marius Lindvik 1138,1

3. Halvor Egner Granerud 1128,2

...

7. Lovro Kos 1093,0

...

16. Anže Lanišek 878,9

...

20. Peter Prevc 850,9

...

23. Timi Zajc 776,6

...

40. Cene Prevc 488

...

42.Žiga jelar 462,6

...

56. Žak Mogel 159,4

Kos meter od rekorda

Do točk je skočilo pet od šestih Slovencev. Najvišje se je zavihtel najboljši varovanec Roberta Hrgote na turneji Lovro Kos. Po prvem skoku je zasedal 12. mesto, v finalu pa izkoristil vzgornik, poletel do 144 metrov, kar je meter manj od rekorda Dawida Kubackega iz leta 2019, in končal kot deveti. 22-letni debitant na turneji je v skupnem seštevku te zasedle visoko sedmo mesto, višjo uvrstitev mu je odnesel padec ob pristanku v prvi seriji sredine preizkušnje. Lovru Kosu je uspela daljava tekme, v finalu je pristal pri 144 metrih, le meter od rekorda. 22-letni debitant na novoletni turneji je v skupnem seštevku končal na sedmem mestu. Foto: Guliverimage

"Vrhunski skok, takoj z mize sem prišel na višino, imel sem višino, tako da je bilo fenomenalno. Želel se si telemarka, a je bil pritisk za moje noge malo prevelik. Lepo sem stopnjeval skoke na tej turneji," je vkratki izjavi za nacionalno televizijo dejal Kos.

Kos je s svojim finalnim skokom poskrbel za znižanje naletnega mesta, kar je takoj občutil Timi Zajc. V finalu je izgubil pet mest in nazadoval na 16. mesto, tik pred njim je končal Anže Lanišek, ki je pridobil tri mesta. Tudi Peter Prevc je napredoval za tri mesta na 21., Žiga Jelar pa eno in končal kot 29. Žak Mogel je ostal brez finala.

Bischofshofen, finale:



Kako je bilo v kvalifikacijah?

Še četrte (od petih) kvalifikacij (tekme v Innsbrucku niso izvedli) na letošnji novoletni turneji so pripadle vodilnemu skakalcu zime in turneje Rjojuju Kobajašiju. Japonec je pristal pri 137,5 metra in za 2,4 točke ugnal Markusa Eisenbichlerja, ki mu je uspel najdaljši kvalifikacijski skok (139,5), tretji Marius Lindvik (134) je zaostal slabih devet točk.

Najbolje se je od varovancev Roberta Hrgote znašel Anže Lanišek, ki je, tako kot zadnjih sedem skakalcev, skočil z dveh zaletnih mest nižje kot tisti pred njim. Lanišek je doskočil pri 133,5 metra in zasedel šesto mesto. V paru ga čaka 45. Danil Sadreev. Timi Zajc (133) je bil 11., nasproti mu bo stal 40. Mackenzie Boyd-Clowes.

Najvišje uvrščeni Slovenec v seštevku turneje, sedmi Lovro Kos, je pristal pri 134 metrih, a mu je slabši doskok znova odnesel kar nekaj točk, tako da je končal kot 15. Skakal bo v slovenskem paru z Žakom Mogelom (132), ki je zasedel 36. mesto. Žigo Jelarja (131) čaka 30. Joacim Oedegaard Bjoereng, 27. Petra Prevca pa Artti Aigro.

Anže Lanišek je bil na šestem mestu najvišje uvrščeni Slovenec. Foto: Sportida

Bo Kobajaši kot prvi skakalec turnejo še drugič osvojil s štirimi zmagami?

Kobajaši lahko postane prvi skakalec, ki mu je dvakrat uspel tako imenovani skakalni slam - zmaga na vseh štirih tekmah novoletne turneje. Japoncu je podvig prvič uspel že v sezoni 2018/19. Ob njem sta do zdaj dva skakalca turnejo dobila s štirimi zmagami, kot prvi Sven Hannawald (2001/02) in Kamil Stoch (2017/18).

Kobajaši ima v seštevku turneje pred najbližjim zasledovalcem Mariusom Lindvikom 17,9 točke prednosti, Halvor Egner Granerud na tretjem mestu zaostaja že 38,7 točke.

Bischofshofen, kvalifikacije:

