Slatnar k odgovornim v Avstrijo po odgovore

V letošnji sezoni so skakalni svet razburkale vezi Petra Slatnarja, ki jih uporabljajo nekateri slovenski skakalci. Po pritožbi velikih nacij jih bodo morali iz pogona umakniti 9. januarja, a bo Peter Slatnar v Bischofshofnu skušal dobiti odgovore, zakaj skakalci ne smejo skakati z vezmi, ki so jih Mednarodni smučarski zvezi FIS predstavili že leta 2015.

"Vse je v skladu s pravili. Nihče ne ve, kaj je narobe, zakaj se jih mora umakniti. To naj bi se zgodilo po 9. januarju, torej po Bischofshofnu. Ne vem, kaj povedati. Najprej je bil njihov izgovor, da jih nismo pokazali na FIS. Potem smo si ogledali dokumentacijo in ugotovili, da smo jih FIS predstavili že leta 2015," se je Peter Slatnar znašel v slepi ulici glede uporabe svojih novih vezi.

Na slabšem so zdaj skakalci. Vse do zmage Anžeta Laniška v Ruki se ni nihče obregnil ob njih, nato pa so postale kamen spotike. Zaradi pritiska drugih nacij je Lanišek v Innsbrucku skakal s starimi, Lovro Kos, ki je pred današnjim nadaljevanjem novoletne turneje na izvrstnem skupnem tretjem mestu, pa še vedno skače z novimi.

"Vsaka dlaka vpliva"

O tem, kako takšne spremembe vplivajo na skakalce, je Slatnar izpostavil: "Vsaka dlaka vpliva. Odvisno, v kakšni formi si. Če je forma dobra, se prej prilagodiš, sicer imaš težave."

Upa, da bo v Bischofshofnu dobil odgovore. Za zdaj mu ni nihče znal razložiti, zakaj skakalci ne smejo uporabljati njegovih vezi. Foto: Guliverimage

Na prizorišču zadnje postojanke turneje štirih skakalnic v Bischofshofnu – včeraj je tekma v Innsbrucku zaradi premočnega vetra odpadla in jo bodo nadomeščali danes v Bischofshofnu – bo tudi Slatnar, ki bo od odgovornih skušal dobiti odgovore. Zaman se mu zdi, da razvija določeno stvar, ki je v skladu s pravili, nato pa je skakalci ne smejo uporabljati.

"Novi ljudje ne poznajo opreme od prej. Preštudirati bodo morali zapuščino."

"To je težava, ker nihče ne zna ničesar razložiti. To je megla, da bolj megleno ne more biti. Ko bom šel v Bischofshofen, se bo točno vedelo. Še sam ne vem. Nihče ne ve, zakaj je dobro, zakaj ne. Drugi lahko počnejo, kar želijo. Nerazumljivo je, da smo jim določeno stvar že predstavili, potem pa … Sprašuješ se, kaj ima sploh smisel razvijati, delati, vlagati, testirati, da vse deluje … Pri kontroli opreme so zdaj, ko se je poslovil Sepp Gratzer, novi ljudje. Seveda je običajno, da težko poznajo opremo od prej. Sepp je bil zelo dolgo časa v skokih in je poznal vsak vijak, vsako malenkost. Ko je videl kakšno novo stvar, je takoj vedel, ali je v skladu s pravili ali ne, in je takoj rekel, da ni treba predstavljati, da je vse v redu. Novi bi radi naredili red. Težko je. Zdaj bodo morali vso zapuščino preštudirati, da bodo videli, da smo na primer te vezi že predstavljali na FIS."

Foto: Guliverimage

Ker je Slatnar napovedal novost še za olimpijske igre, ki se bodo v Pekingu začele 4. februarja, je prav tako prisotna negotovost, ali se jo bo smelo uporabljati ali ne. "Vsi nekaj preizkušajo, stremijo k napredku. Že to jih malce zbada, da Slatnar nekaj pripravlja, oziroma kaj pripravlja. Narediti ne moremo nič revolucionarnega, ker je to čas za po koncu sezone, saj potrebuješ veliko testiranja," je sklenil Slatnar, ki upa, da bo v Avstriji naletel na prava ušesa.