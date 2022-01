Razočarani Stoch zapušča novoletno turnejo

Zaradi predstav, ki so slabše od pričakovanih, se je skakalni zvezdnik Kamil Stoch odločil, da zapusti Innsbruck in se odpravi v domovino. Tam bo treniral in izpilil formo za zimske olimpijske igre, ki se bodo začele čez mesec v Pekingu.

V Oberstdorfu 41. mesto, v Garmisch-Partenkirchnu 47., v kvalifikacijah za tekmo v Innsbrucku 59. mesto, to so rezultati, ki mečejo slabo luč na zvezdnika skakalnega športa Kamila Stocha, ki je novoletno turnejo v zadnjih petih letih osvojil kar trikrat.

Na splošno imajo Poljaki v tej sezoni veliko težav in ne najdejo stika z vrhom, kot smo to spremljali v zadnjih letih. Po slabših predstavah na Bergislu so imeli v ekipi interni sestanek, na katerem sta bila ob skakalcih še trener Michal Dolezal, temu se maje stolček, in športni direktor Adam Malysz.

Po pogovoru so se odločili, da se Stoch umakne s turneje in se posveti treningom, saj se osrednji vrhunec te zime, zimske olimpijske igre v Pekingu se začnejo 4. februarja, nezadržno približuje. "Trenerski štab se je odločil, da s turneje umakne Stocha. Čaka ga trening na skakalnici," so zapisali na poljski skakalni zvezi. Prvi mož poljske skakalne reprezentance bo tako izpustil torkovo tekmo v Innsbrucku, zadnjo tekmo turneje v Bischofshofnu in tudi tekmi konec tedna na isti skakalnici.