Kobajašiju kvalifikacije, Lovro Kos z najdaljšim skokom

Po Oberstdorfu in Garmisch-Partenkirchnu se je s kvalifikacijami na Bergislu začel avstrijski del novoletne turneje. Najbolje med 78 skakalci je z njimi opravil vodilni v seštevku bitke za zlatega orla Japonec Rjoju Kobajaši. Skočil je 126,5 metra in za 1,4 točke ugnal najbližjega zasledovalca Avstrijca Jana Hoerla (129 metrov).

Kosu doskok odnesel točke

Na tretjem mestu je končal Švicar Killian Peier (127,5), ki je za Japoncem zaostal 4,9 točke. Četrti je bil še en domačin Daniel Huber, na petem pa je končal najboljši Slovenec Lovro Kos. Dvaindvajsetletnik, ki je v seštevku turneje na visokem tretjem mestu, je izkoristil dobre razmere, pristal pri 130 metrih, kar je bila daljava kvalifikacij, a mu je neposrečen doskok odnesel kar nekaj točk. Za Kobajašijem je zaostal 10,5 točke.

Lovru Kosu je v kvalifikacijah uspel najdaljši skok med vsemi: 130 metrov. Foto: Guliverimage Za Kosom sta se zvrstila dva Nemca: Severin Freund in Markus Eiseinbichler, ta je na prvem treningu skočil 139 metrov in postavil neuradni rekord naprave.

Lanišek in Zajc med prvih 15

Anže Lanišek se je v zahtevnih razmerah dobro znašel. Zasedel je 9. mesto. Foto: Sportida Še dva varovanca Roberta Hrgote sta se uvrstila med najboljših 15. Anže Lanišek se je kljub vetru v hrbet – veter je precej menjal smer – dobro znašel, skočil 118,5 metra in zasedel 9. mesto.

Timi Zajc, ki je bil na treningih tretji in prvi, pa je ob vzgorniku vpisal daljavo 125,5 metra in si 14. mesto razdelil z drugim na turneji Mariusom Lindvikom.

Vstopnico za torkovo tekmo si je s skokom, dolgim 118 metrov, priboril tudi Žak Mogel, ki je na avstrijskem delu zamenjal Ceneta Prevca. Mogel je zasedel 41. mesto. Na tekmi bo nastopil tudi Peter Prevc. V brezvetrju je skočil 116 metrov, kar je zadostovalo za 47. mesto. Po skoku je bil v kratki izjavi za nacionalno televizijo zelo razočaran: "Ko ti gre na tretji tekmi iz skoka v skok slabše, ne moreš kriviti vetra. Jaz sem tisti, ki mora skočiti bolje."

Jelar prekratek, brez tekme tudi Stoch

Prekratek za tekmo je bil Žiga Jelar (116,5), na 52. mestu je tekmo zgrešil za 2,3 točke. Brez torkove preizkušnje je na 59. mestu ostal tudi zadnji zmagovalec turneje Kamil Stoch, ki je v skromni formi in bil lahko predčasno končal novoletno turnejo.

Torkova tekma se bo začela ob 13.30. Nato se bodo preselili na zadnje prizorišče, v Bischofshofen, kjer bodo v sredo kvalifikacije, v četrtek pa tekma.

Kdo čaka Slovence v parih? Kos se bo v paru pomeril s 46. Clemensom Aignerjem, Lanišek z danes 42. Stefanom Kraftom, Zajc s 36. Poljakom Dawidom Kubackim, Mogel bo izzval drugega skakalca zime Karla Geigerja, Peter Prevc pa danes četrtega Daniela Huberja. Slovenski par: Lovro Kos (5) - Clemens Aigner (46), Anže Lanišek (9) - Stefan Kraft (42), Timi Zajc (15) - Dawid Kubacki (36), Karl Geiger (10) - Žak Mogel (41), Daniel Huber (4) - Peter Prevc (47).

Kobajaši vodi, Kos tretji v seštevku turneje

V seštevku turneje ima Rjoju Kobajaši na vrhu 593,2 točke, sledita mu Norvežan Marius Lindvik s 580 in najboljši Slovenec Kos s 575,5 točke. 3,4 točke manj je zbral četrti Eisenbichler.

