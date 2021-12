V živo: Timi Zajc in Anže Lanišek dobra na treningu, kako pa bo v kvalifikacijah?

V kvalifikacijah se je po zaletišču prvi od naših s številko osem spustil Žiga Jelar, bil je skromen in se z vsega 114 metri (96,3 točke) ne bo uvrstil na tekmo.

Na skok čakajo še Peter Prevc (51), Lovro Kos (55), Timi Zajc (65), Cene Prevc (68) in Anže Lanišek (72).

Zmagovalec uvodne tekme prestižne novoletne turneje je Japonec Rjoju Kobajaši, najboljši Slovenec je bil Lovor Kos, ki je s šestim mestom dosegel izid kariere svetovnega pokala. Točke so osvojili še trije Slovenci. Peter Prevc je zasedel 19. mesto, Anže Lanišek je bil 23., Cene Prevc pa je prvo tekmo končal na 27. mestu.

Na treningu Zajc prvi, Lanišek tretji

Žiga Jelar je na treningu skočil 112,5 in 120,5 m, kar je bil 53. in 50. izid, Peter Prevc je s prvim skokom za trening (133,5 m) pristal na devetem mestu, z drugim (118,5 m) pa šele na 52., tudi Lovro Kos je bil v prvo boljši (125 m) 25. v drugo pa slabši (110,5 m) 58.

Enako Timi Zajc, le da je ta s prvim skokom (135 m) najboljši med vsemi, v drugo pa je (127 m) pa 11. Cene Prevc 124 m in 122,5 m) je bil 30. in 44., Anže Lanišek (121 m in 134 m) pa 16. in tretji.

