Težki trenutki za poljskega skakalnega zvezdnika

Sanje o morebitnem novem pohodu do naziva najboljši na novoletni skakalni turneji so se za poljskega skakalca Kamila Stocha, ki je v zadnjih petih letih trikrat osvojil zlatega orla, razblinile že na prvi postojanki. V dvoboju na izpadanje ga je premagal Cene Prevc. A Poljaka boli nekaj drugega kot poraz na prvi postojanki.

Začetek sezone je za poljsko skakalno reprezentanco, ki je bila v zadnjih letih ena najmočnejših, katastrofalen. Le Kamil Stoch je nekako držal stik z najboljšimi.

Kriza poljskih skakalcev

Nov udarec so prejeli na uvodni postaji novoletne turneje v Oberstdorfu. Dawidu Kubackemu, ki je junak prestižne turneje štirih skakalnic postal pred dvema letoma, se je edinemu uspelo prebiti med dobitnike točk. A z 28. mestom še zdaleč ne more biti zadovoljen.

Večjo skrb in še večjo bolečino je zadal Stochov skok. V dvoboju na izpadanje ga je premagal slovenski skakalec Cene Prevc in tako poglobil poljsko krizo.

Dawid Kubacki je bil na 28. mestu edini poljski skakalec, ki je na prvi postojanki novoletne turneje osvojil točke. Foto: Sportida

Težave naj bi imel s skakalnim čevljem. Na tekmi naj bi preizkusil novega, a to ni prineslo zasuka. S 118 metri je bil še slabši od turškega debitanta Fatiha Arda Ipciogluja, ki se je razveselil 29. mesta in dveh točk v svetovnem pokalu.

"Kdaj se bo rešilo? Tega ne vem. Mislim, da bom potreboval več časa."

Ko je poljski novinar na skijumping.pl Stocha vprašal, ali je šel v skok z zaupanjem ali negotovostjo, je dejal: "Verjetno bolj z negotovostjo … Presenetili ste me s tem vprašanjem. Še nikdar me nihče ni vprašal kaj takega. Spraševal sem se, kaj želim narediti, ali mi bo uspelo … Pa je šlo v drugo smer. Na tej ravni, na takšni tekmi ni prostora za neznanke. Vedeti moraš, kaj želiš narediti. Po skoku sem vedel, da nimam možnosti. Ne bom rekel, da sem vesel, ampak mi je odleglo. Ne bom razlagal, ne me obtoževati zaradi tega, vendar enostavno ne vem, kaj se je zgodilo. S trenerjem moramo dobro analizirati stvari."

Foto: Guliverimage

Poljski skoki so v krizi, a prvi zvezdnik reprezentance pomirja poljske navijače, ki srčno spremljajo svoje skakalce: "Verjamem, da se bo vse skupaj popravilo. Kdaj? Tega pa ne vem. V preteklosti sem se pobral že po hujših pritiskih. A to je težava, ki je ni lahko rešiti. Tekma v Garmischu bo težka. Mislim, da bom potreboval več časa, a upam, da se motim."

Novoletna turneja se bo nadaljevala 31. decembra s kvalifikacijami za tekmo na novega leta dan v Garmisch-Partenkirchnu. Po prvi postojanki v lovu za zlatega orla, ki ga je Stoch v karieri osvojil trikrat, najbolje kaže Japoncu Rjojuju Kobajašiju.

Za ovratnik mu diha norveški trojček Halvor Egner Granerud, Robert Johansson in Marius Lindvik. Vodilni v skupnem seštevku svetovnega pokala Karl Geiger je bil na prvi postojanki peti, odličen šesti pa bil Slovenec Lovro Kos.