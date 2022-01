Kos skočil na svoje prve stopničke, Kobajaši zmagal

Peter Prevc je v Garmischu zmagal pred šestimi leti. Foto: Guliver Image Skakalnica pod najvišjo goro Nemčije Zugspitzom je bila zgrajena za olimpijske igre leta 1936. Od leta 1953 pa je ena od štirih, ki gostijo tradicionalno nemško-avstrijsko turnejo štirih skakalnic. Lani je to tekmo dobil Poljak David Kubacki, ki ima s 144 metri tudi rekord skakalnice. Pred šestimi leti pa je tu zmagal Peter Prevc in nato tudi dobil zlatega orla.

Rjoju Kobajaši je po Oberstdorfu zmagal tudi na drugi tekmi 70. turneje štirih skakalnic. Skupaj pa ima na novoletni turneji zdaj sedem zmag. Japonec je za skoka dolga 143 in 135,5 metra dobil 291,2 točke. Le dve desetinki je na drugem mestu zaostal Nemec Markus Eisenbichler.

Timi Zajc je s četrtega nazadoval na deveto mesto. Foto: Reuters Nas pa je najbolj navdušil 22-letni Lovro Kos, ki je prvič v karieri skočil na stopničke. Osvojil je tretje mesto. Na prvi tekmi turneje je bil šesti, kar je bil doslej njegov najboljši rezultat v svetovnem pokalu. Uspela sta mu dva izvrstna skoka: 135,5 metra in v finalu kar 138 metrov. To so osme slovenske stopničke na tekmah v Garmischu.

Timi Zajc (137 in 127,5 m) je bil po prvi seriji četrti, v finalu pa je skočil slabše in nazadoval na deveto mesto. Anže Lanišek (130 in 135 m) je bil na koncu 14., Cene Prevc (131 in 135 m), pa 15.

Brez finala je ostal samo najizkušenejši Peter Prevc (124,5 m), ki je izgubil dvoboj z Nemcem Stephanom Leyhejem in končal na 37. mestu. Imel je nekaj smole z vetrom. V poskusni seriji pa mu je uspel skok dolg kar 137 metrov.