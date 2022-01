Ljubno in Beljak sta si še uradno segla v roke

To sta za Slovensko tiskovno agencijo potrdila predsednik organizacijskega komiteja na Ljubnem Rajko Pintar ter prvi mož organizacijskega odbora za tekme v Beljaku Gerhard Prasser.

"Danes smo pred začetkom tekme imeli na Ljubnem posebne goste, in sicer je prišla delegacija Beljaka, ki je že v koledarju tekem kot prireditelj silvestrske turneje v prihodnji sezoni. Prinesli so izjavo, da je Avstrijska smučarska zveza podprla sodelovanje z Ljubnim pri organizaciji naslednje silvestrske turneje," je uvodoma dejal Pintar.

Skupne aktivnosti bodo začeli kmalu

Dogovorili so se za skupne aktivnosti, ki se bodo začele že v naslednjih dveh, treh tednih na ravni obeh organizacijskih komitejev ter lokalnih oblasti. Dolgoročnih pogodb vseeno ne bodo sklepali, upajo pa na čim daljše sodelovanje pri vzpostavljanju tradicije v ženskih skokih ob prehodu koledarskega leta.

"Vsi računamo na dolgoročno sodelovanje, veliko jamstvo pa je to, da je na tem sestanku sodelovala tudi direktorica tekem svetovnega pokala Chika Yoshida in njen pomočnik Miran Tepeš. Potrdila in pozdravila sta idejo ter načrte o turneji," je potrdil Pintar.

Turneji majhnih razdalj bi lahko dodali še kakšno prizorišče

Gerhard Prasser je dodal, da ima Beljak podporo tamkajšnje krovne smučarske zveze, da se vključi v turnejo, obenem pa je dodal, da bi lahko "turneji majhnih razdalj" dodali še kakšno prizorišče v prihodnosti, omenja se predvsem italijanski Trbiž. Merilo vsega kljub vsemu ostaja Ljubno, kot poudarja predsednik OK za tekme v Beljaku.

"Organizacija na Ljubnem je sijajna predvsem na podlagi dolgoletnih izkušenj. Danes smo se o tem pogovorili in se strinjali, da želimo vzpostaviti določeno raven komunikacije, ob kateri bi se vsi drug od drugega učili ter tako športno kot medijsko spravili tekmovanje na visoko raven. Kar se tiče navijačev, ima Ljubno seveda veliko prednost. Pred njimi lahko zgolj snamemo kapo. V Beljaku jih bo manj, zato je Ljubno v tem pogledu naš vzor." Foto: Jure Makovec

"Za nas je pomembno, da ženskam damo nov format tekmovanja in nismo privesek oziroma da igramo 'tretje kolo' v primerjavi z moško turnejo. Zato bomo v naslednjih tednih tudi zelo intenzivno nadaljevali pogovore in aktivnosti," je poudaril Prasser in opomnil na pritisk, ki ga izvajajo organizatorji tekem moške turneje. Ti namreč želijo turnejo reklamirati v okviru svojega novoletnega skakanja. "To vse le nakazuje na vse večji pomen ženskih skokov v regiji ter atraktivnost naše skupne ideje," je dodal avstrijski funkcionar.

Na Ljubnem bodo pristopili k gradnji stalne in fiksne razsvetljave

Oba sogovornika sta se strinjala, da je turneja logična posledica napredka ženskih skokov. Na Ljubnem bodo v tem pogledu storili tudi nekaj korakov naprej kar se tiče infrastrukture. "Imamo izdelane prioritete. Takoj po tej turneji bomo pristopili k gradnji stalne in fiksne razsvetljave. To je za nas najbolj bistveno in že to bo velik finančni zalogaj. To je prva prioriteta, takoj naslednja pa je dvigalo za skakalke, da jih ne bomo več vozili s kombiji na vrh skakalnice. To je seveda standard," je dodal Pintar. Na Ljubnem bodo v tem pogledu storili tudi nekaj korakov naprej kar se tiče infrastrukture. Foto: Guliverimage

Letošnja izdaja je po Pintarjevih besedah zadostila željam organizatorjev. "Mi izredno pozitivno ocenjujemo celotno turnejo. Nam je že v petek direktorica dala posebno priznanje, da je to daleč največji napredek v vseh teh letih organizacije tekem svetovnega pokala za ženske. Vse novosti, ki smo jih letos uvedli, kažejo na resen pristop in vlivajo optimizem pri nadaljnji organizaciji tekem. Seveda nam je žal, da ni gledalcev, v to smo bili prisiljeni zaradi veljavnih ukrepov. Je pa jasno, da je to vzelo veliko čara, saj so gledalci dali pridih Ljubnemu kot najbolj spektakularni tekmi svetovnega pokala."

"Tukaj smo, ker smo prepričani, da lahko realiziramo tako dober projekt. Na Ljubnem smo vzpostavili delovne skupine, da bi prihodnjo sezono nastopili v kar se da najboljši luči. Seveda bomo morali razjasniti številna odprta vprašanja, ampak Avstrijska smučarska zveza in koroške oblasti stojijo za našimi načrti," pa je za konec pristavil Prasser.