Odlična Bogatajeva zaostala le za Takanašijevo, zlata sova Avstrijki

Veselje po petkovi fenomenalni zmagi Nike Križnar se še ni dobro poleglo, ko na Ljubnem ob Savinji za nov val navdušenja poskrbela še Urša Bogataj. Na drugi tekmi silvestrske turneje je bila druga, zaostala je le za zmagovalko, Japonko Saro Takanaši. Ema Klinec je zasedla četrto mesto, Križnarjeva peto, Nika Prevc pa je bila sedma. Do točk sveto vnega pokala sta prišli še Špela Rogelj na 16. in Jerneja Brecl na 26. mestu. Zlato sovo za skupno zmago na turneji je osvojila Avstrijka Marita Kramer, danes tretja.

Prva slovenska finalistka Jerneja Brecl je v drugi seriji pristala pri 77 metrih (205,4 točke) in nekoliko pokvarila uvrstitev iz prve serije (22. mesto). Tudi Špela Rogelj, deveta po prvi seriji, je v drugo malce pokvarila uvrstitev, s 85 metri (228,7 t) je zdrsnila iz deseterice, medtem ko je Ema Klinec (osma po prvi seriji) v finalu skočila izjemno, s 94,5 metri (251,8 t) začasno prevzela vodstvo in na koncu napredovala na četrto mesto.

Po skoki Klinčeve je žirija znižala zaletišče, Nika Prevc (peta po prvi seriji) je v drugo pristala pri 84 metrih (243,7 t) in zaostala za Emo Klinec in Avstrijko Danielo Iraschko-Stolz. Nika Križnar je z 91,5 metri (251,5 t) zaostala le za Klinčevo. Križnarjeva je bila na koncu peta, Prevčeva sedma.

Avstrijka Marita Kramer (259,9 t) je nato prevzela vodstvo, ki je trajalo le do skoka Urše Bogataj, ki je z 88 metri (261,8 t) ubranila drugo mesto. Sara Takanaši je v finalu z 89 metri (266,8 t) naredila dovolj, da je ostala pred Bogatajevo.

Super konec tedna, super ekipa

"To so lepi rezultati, zadovoljna sem, res je, da je doskok slabša plat mojega skakanja, ampak to moram sprejeti, s tem moram živeti. Včasih uspe, včasih ne," je za televizijo Slovenija povedala Bogatajeva, vesela tudi dobrih dosežkov reprezentančnih kolegic: "Močna ekipa smo, super je, verjamem, da so zadovoljni tudi trenerji."

Nika Križnar je "Saj vem, da so skoki pravi, da je za nami lep konec tedna. Včeraj sem zasedla prvo mesto, danes pa sem mogoče malo pregorela v tej svoji veliki želji. Ko ti tako malo zmanjka, to prinese nekaj grenkega priokusa. Saj sem zadovoljna s svojimi skoki, z napredkom, a danes ni bilo tiste prave sproščenosti med skokom. S trenerjem sva predebatirala, da moram biti zadovoljna z vikendom, upam pa, da bo nadaljevanje sezone še boljše," pa je za RTVSLO povedala Križnarjeva.

Kramerjevi zlata sova

Za Japonko je bila to 61. zmaga v svetovnem pokalu, skupno pa že 110. stopničke in prve v tej sezoni. Bogatajeva je še sedmič stala na odru za zmagovalke, od tega petič to sezono in ostaja najboljša slovenska skakalka to zimo.

Kramerjeva je v skupnem seštevku štirih tekmovalnih serij ugnala danes peto Križnarjevo za 4,2 točke. Tretja je bila Takanašijeva z zaostankom 6,4 točke. Avstrijka, sicer tudi najboljša skakalka te zime, je za skupno zmago v žep pospravila 10.000 švicarskih frankov (9600 evrov) in postala lastnica prve zlate sove.

Nika Vetrih, Maja Vtič, Jerneja Repinc Zupančič in Lara Logar so bile prekratke za finale, v prvi seriji so zasedle 33. (Vetrihova in Vtičeva), 37., 39. in 47. mesto.

V kolikor Mednarodna smučarska zveza ne bo našla zamenjav za odpadle tekme na Japonskem v Sapporu in Zau, bo naslednje prizorišče ženskih skokov šele v Willingenu konec januarja

Izidi slovenskih skakalk v dvobojih 1. serije:



5. par: Maja Vtič (78 m/100,8 t) : Kaori Ivabuči (Jap) (80 m/105,7 t)

11. par: Nika Vetrih (78 m/100,8 t) : Aleksandra Kustova (Rus) (82 m/109,9 t)

16. par: Jenny Rautionaho (Fin) (78 m/98,7 t) : Jerneja Brecl (81,5 m/107,6 t)

17. par: Katra Komar (75,5 m/97,7 t) : Daniela Iraschko-Stolz (Avt) (84,5 m/118 t)

18. par: Carina Vogt (Nem) (72,5 m/85,1 t) : Nika Prevc (86,5 m/121,3 t)

20. par: Lara Logar (74,5 m/88,6 t) : Špela Rogelj (87 m/119,2 t)

21. par: Logan Sankey (ZDA) (76,5 m/92,9 t) : Nika Križnar (87,5 m/122,5 t)

23. par: Julia Clair (Fra) (72,5 m/89,7 t) : Ema Klinec (86 m/119,5 t)

24. par: Jerneja Repinc Zupančič (79 m/98,5 t) : Sara Takanaši (Jap) (95 m/134,4 t)

25. par: Natalie Eilers (Kan) (74 m/84,1 t) : Urša Bogataj (93,5 m/131,4 t)

Kako je bilo v kvalifikacijah?

Najbolje se je od varovank glavnega trenerja Zorana Zupančiča odrezala v petek četrtouvrščena Urša Bogataj, ki je skočila 92 metrov in za točko in pol ugnala Japonko Saro Takanaši.

Ema Klinec (125,9) je zasedla tretje mesto, potem ko je bila tretja že na petkovi tekmi. Na petem je pristala zmagovalka prve tekme silvestrske turneje Nika Križnar (125,4). Vodilna v skupnem seštevku Avstrijka Marita Kramer (114,9) je bila šele 17.

Daljave slovenskih skakalk v kvalifikacijah za drugo tekmo v Ljubnem ob Savinji: 1. Urša Bogataj 92 m/128 točk

3. Ema Klinec 88.5 m/125.9 točke

5. Nika Križnar 87.5 m/125.4 točke

6. Špela Rogelj 88 m/124.8 točke

8. Nika Prevc 88 m/119.6 točk

10. Jerneja Brecl 87.5 m/118.2 točke

30. Maja Vtič 82 m/106.4 točke

36. Nika Vetrih 80.5 m/103.1 točke

42. Katra Komar 79m/97.2 točke

45. Lara Logar 78.5 m/95.3 točke

49. Jerneja Repinc Zupančič 76 m/93 točk

61. Tinkara Komar 73.5 m/86.1 točke

Špela Rogelj (124,8) je v kvalifikacijah znova skočila dobro, zasedla šesto mesto in bo lovila boljšo uvrstitev od svojega 14. mesta na petkovi tekmi.

Nika Prevc (119,6) je znova dokazala, da je dobro trenirala pred tekmama na domači skakalnici. V kvalifikacijah je zasedla osmo mesto. Jerneja Brecl (118,2) je za svojo reprezentančno kolegico nekaj malega zaostala in bila deseta.

16-letna Nika Prevc je po kvalifikacijah na odličnem 8. mestu. Foto: Guliverimage