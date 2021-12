Slovenska veselica na Ljubnem: Nika Križnar zmagala, Ema Klinec tretja!

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nika Križnar je zmagovalka prve tekme silverstrske turneje smučarskih skakalk na Ljubnem ob Savinji. Drugo mesto je zasedla Avstrijka Marita Kramer, sicer vodilna po prvi seriji, tretja pa je bila Ema Klinec. Do točk svetovnega pokala so prišle še štiri Slovenke, Urša Bogataj je zasedla četrto mesto, Nika Prevc 11., Špela Rogelj 14. in Jerneja Brecl 26.

Nika Križnar (263,7) je za slabe štiri točke ugnala Avstrijko Marito Kramer (259,9), ki je sicer vodila po prvi seriji prve tekme silvestrske turneje. Tretje mesto je pripadlo še eni Slovenki Emi Klinec (257,2), četrta pa je bila Urša Bogataj (249,69), ki je po prvi seriji, v kateri ji je ponagajal močan veter v hrbet, napadala s šestega mesta.

To je bila tretja posamična zmaga 21-letne Križnarjeve, s čimer je prekinila niz štirih zaporednih zmag Kramerjeve v svetovnem pokalu. Tako za Klinčevo kot Križnarjevo so bile to sicer 14. posamične stopničke v karieri. Slovenija je ob tem vpisala drugo posamično zmago na Ljubnem ob Savinji, potem ko je leta 2016 na skakalnici pod Rajhovko slavila Maja Vtič.

V finalu so nastopile še tri Slovenke. Nika Prevc (235,0) je bila enajsta, Špela Rogelj (226,6) je zasedla 14. mesto, Jerneja Brecl (209,9) pa je bila 26.

V finale se danes ni uspelo uvrstiti Niki Vetrih (79 m/101,5 t), Maji Vtič (77 m/98,3 t), Katri Komar (78 m/94,3 t), Jerneji Repinc Zupančič (76 m/92,4 t) in Lari Logar (73 m/87,5 t), zasedle so 33., 36., 43., 45. in 49. mesto.

V soboto bo na prvi dan novega leta na vrsti še druga tekma silvestrske turneje. Začela se bo ob 16. uri, kvalifikacije pa bodo že ob 10.45. Skupna zmagovalka bo v žep pospravila 10.000 švicarskih frankov (9600 evrov) in postala lastnica prve zlate sove.

Izidi, Ljubno ob Savinji: 1. Nika Križnar (Slo) 263,7 točke (91,5/94,5 m)

2. Marita Kramer (Avt) 259,9 (94,0/89,0)

3. Ema Klinec (Slo) 257,2 (91,0/91,0)

4. Urša Bogataj (Slo) 249,6 (84,5/91,5)

5. Katharina Althaus (Nem) 246,2 (91,0/84,5)

. Sara Takanashi (Jap) 246,2 (92,0/87,0)

7. Daniela Iraschko-Stolz (Avt) 243,6 (87,0/89,0)

8. Lisa Eder (Avt) 239,1 (85,5/90,0)

9. Eva Pinkelnig (Avt) 237,7 (87,0/85,0)

10. Thea Minyan Bjoerseth (Nor) 235,4 (86,0/85,0)

11. Nika Prevc (Slo) 235,0 (86,0/88,0)

...

14. Špela Rogelj (Slo) 226,6 (83,0/88,0)

26. Jerneja Brecl (Slo) 209,9 (83,5/80,0)

... Brez uvrstitve v finale:

33. Nika Vetrih (Slo) 101,5 (79,0)

36. Maja Vtič (Slo) 98,3 (77,0)

43. Katra Komar (Slo) 94,3 (78,0)

45. Jerneja Repinc Zupančič (Slo) 92,4 (76,0)

49. Lara Logar (Slo) 87,5 (73,0

... Svetovni pokal, skupno (8): 1. Marita Kramer (Avt) 710 točk

2. Katharina Althaus (Nem) 506

3. Urša Bogataj (Slo) 445

4. Ema Klinec (Slo) 420

5. Nika Križnar (Slo) 371

6. Silje Opseth (Nor) 356

7. Sara Takanashi (Jap) 347

8. Daniela Iraschko-Stolz (Avt) 289

9. Eva Pinkelnig (Avt) 220

10. Lisa Eder (Avt) 181

...

13. Špela Rogelj (Slo) 119

20. Jerneja Brecl (Slo) 86

22. Nika Prevc (Slo) 73

... Skupni seštevek silvestrske turneje (1/2): 1. Nika Križnar (Slo) 263,7 točke

2. Marita Kramer (Avt) 259,9

3. Ema Klinec (Slo) 257,2

4. Urša Bogataj (Slo) 249,6

5. Katharina Althaus (Nem) 246,2

. Sara Takanashi (Jap) 246,2

7. Daniela Iraschko-Stolz (Avt) 243,6

8. Lisa Eder (Avt) 239,1

9. Eva Pinkelnig (Avt) 237,7

10. Thea Minyan Bjoerseth (Nor) 235,4

11. Nika Prevc (Slo) 235,0

...

14. Špela Rogelj (Slo) 226,6

26. Jerneja Brecl (Slo) 209,9

33. Nika Vetrih (Slo) 101,5

36. Maja Vtič (Slo) 98,3

43. Katra Komar (Slo) 94,3

45. Jerneja Repinc Zupančič (Slo) 92,4

49. Lara Logar (Slo) 87,5

...

Bogatajeva najboljša na treningu

Urša Bogataj (90 m) je bila na treningu najboljša, drugi in tretji izid pa sta zabeležili Japonka Sara Takanaši in Avstrijka Marita Kramer.

Ema Klinec (88 m) je bila peta, Nika Križnar (88,5 m) šesta, Nika Prevc (83 m) 19., Špela Rogelj (80,5 m) 25., Jerneja Brecl (84 m) 26., Nika Vetrih (77,5 m) 30., 36. dosežek sta si delili Maja Vtič (77 m) in Katra Komar (78,5 m), Jerneja Repinc Zupančič (75 m) je trening končala na 45. mestu, na zadnjem, 49. pa Lara Logar (70,5 m).

Kvalifikacije Avstrijki, takoj za njo dve Slovenki

Najboljša v kvalifikacijah je bila vodilna v svetovnem pokalu Avstrijka Marita Kramer. Za njo sta kvalifikacije končali Ema Klinec in Urša Bogataj. Špela Rogelj, ki po tekmah na Ljubnem napoveduje slovo, je bila šesta, Nika Križnar je bila osma.

Nika Prevc je bila 11., Jerneja Brecl 18., Katra Komar 39., Jerneja Repinc Zupančič 41., Maja Vtič 42., Lara Logar 45. in Nika Vetrih 49.

Preberite še: