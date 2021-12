Smučarske skakalke tokrat ob prehodu v novo leto ne bodo proste. Ljubno ob Savinji je prizorišče premierne silvestrske turneje. Slovenskemu prizorišču se bo v prihodnji sezoni pridružil vsaj še avstrijski Beljak. Skakalke v Savinjski dolini čakata dve posamični tekmi, prva v petek, druga pa v soboto. Zaradi veljavnih ukrepov za zajezitev epidemije covid-19 še drugič zapored ne bo gledalcev, ki so sicer ob skakalnici pod Rajhkovko vselej v največjem številu v ženskem svetovnem pokalu.

Urša Bogataj Foto: Guliverimage Marita Kramer (91,5 m/144 točk). Za njo sta kvalifikacije končali Ema Klinec (91/141,4) in Urša Bogataj (92,5/139,9). Špela Rogelj (92/129,4), ki je napovedala slovo od tekem v Ljubnem, je na kvalifikacijah osvojila šesto mesto. Zelo visoko je bila z osmim dosežkom tudi Nika Križnar (85,5/126,5).

Nika Prevc (89 m/122,7 točke) je bila 11., Jerneja Brecl (84,5/113,4) 18., Katra Komar (81,5/100,4) 39., Jerneja Repinc Zupančič (79/100) 41., izkušena Maja Vtič (77/99,7) 42., Lara Logar (75/97,5) 45. in Nika Vetrih (77/96,4) 49. Tinkara Komar (71/86,4) je z 61. dosežkom kot edina od Slovenk tekmovanje že končala. Prva serija, ki se v petek popoldne začne ob 16.30, bo po vzoru moške turneje štirih skakalnicah potekela v parih na izpadanje.

Pari na izpadanje

V enem od treh slovenskih dvobojev se bosta pomerili Ema Klinec in Nika Vetrih, pred tem pa tudi Špela Rogelj in Lara Logar ter Katra Komar in Nika Prevc. Urša Bogataj za preboj v polfinale čaka dvoboj z Japonko Haruko Iwaso, Niko Križnar s Čehinjo Klaro Ulrichovo, Jernejo Brecl s Kitajko Qingyue Peng, Jernejo Repinc Zupančič z Avstrijko Liso Eder in Majo Vtič z avstrijsko veteranko Danielo Iraschko Stolz.

"V zadnjem trenutku smo naredili vse, da bi stopili še korak višje. Kot ekipa smo močni, radi bi bili še močnejši. Vsa dekleta do zdaj še niso pokazala svojega znanja, so še dolžnice. Tu bo nova priložnost. Pričakujem, da bomo močni kot narod. Če se vse izide po naših načrtih, pričakujem skupno osem tekmovalk med dobitnicami točk. Počasi že nestrpno pričakujemo prvo zmago Urše Bogataj, Emi je letos to že uspelo, pričakujemo pa tudi prve stopničke Nike Križnar," je pred začetkom silvestrske turneje povedal glavni trener slovenske reprezentance Zoran Zupančič.

Sova in finančna nagrada

Obe posamični tekmi svetovnega pokala FIS na Ljubnem ob Savinji bosta šteli v posebnem točkovanju za nagradi, ki ju bodo podelili zmagovalki. Prva bo postala simbol Silvestrske turneje, to je sova, umetniško delo, vredno več kot deset tisoč evrov, poleg tega pa bo zmagovalka dobila še finančno nagrado deset tisoč švicarskih frankov.

Zakaj sova? "Sova je neustrašna, spretna, tiha, nežna, fotogenična in simpatična letalka, pogosta v Sloveniji in predalpskem prostoru," pravijo pri Smučarski zvezi Slovenije.

Marita Kramer je vodilna skakalka svetovnega pokala. Foto: Sportida