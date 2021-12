Avstrijci za novoletno sodelovanje s Slovenci

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Avstrijska zveza za novoletno turnejo z Ljubnim in Beljakom

Avstrijska zveza za novoletno turnejo z Ljubnim in Beljakom. Foto: Matic Ritonja/Sportida

Ženska novoletna skakalna turneja postaja realnost. Še več, s tekmami 31. decembra in 1. januarja letos v Ljubnem bodo dekleta prvič novoletni termin izkoristila za tekmovanje. Zanimanje je veliko tudi med prireditelji, zato se že pojavljajo različne zamisli, avstrijska zveza pa je še enkrat podprla turnejo s tekmami v Beljaku in na Ljubnem.

V zadnjem obdobju so se začeli pojavljati namigi, da bi isti prireditelji, ki prirejajo moško tekmovanje, na svojih skakalnicah gostili tudi žensko karavano. V torek pa je nekdanji avstrijski nordijski kombinatorec Mario Stecher, ki je na Smučarski zvezi Avstrije zdaj v vlogi športnega vodje za skoke in kombinacijo, še enkrat podprl prvotno zamisel s tekmami v Sloveniji in na avstrijskem Koroškem.

Stecher je za avstrijsko tiskovno agencijo APA potrdil, da se s slovenskimi prireditelji že večji del leta dogovarjajo o izvedbi ženske turneje. "Vprašali so nas, če bi skupaj izvedli turnejo za ženske. Kot prvega partnerja smo imeli pripravljen Beljak. Naša prioriteta je zdaj tekmovanje z Beljakom in Ljubnim, najbolj pomembno pa je, da najdemo dolgoročno najboljšo možno rešitev."

Vse bo jasno do koledarske konference FIS

Stecher poudarja, da je treba skakalkam ponuditi premišljen koncept. "Kažejo izjemne predstave in naša naloga je, da to na najboljši možen način predstavimo javnosti." Kot pravi, bo vse jasno v naslednjih mesecih do koledarske konference na Mednarodni smučarski zvezi (Fis).

Mogoča širitev v Trbiž

Kot možno širitev turneje Stecher omenja še skoke v Trbižu v Italiji, s čimer bi naredili nekakšno novoletno turnejo treh dežel. "To je cilj, ki smo si ga zadali in to moramo razviti. Želimo si dober proizvod," še pravi in dodaja, da ženska turneja ne sme biti le nekakšen privesek tradicionalnih moških tekmovanj.

Prednost vidijo v konceptu manjših naprav

Jasno je, da si tudi skakalke želijo nastopati na čim večjih skakalnicah, a Stecher kljub temu vidi prednost tudi na zdajšnjem konceptu manjših naprav. "Treba je pogledati dodano vrednost vseh možnosti. Tekmo lahko izvedemo le, če imamo na startu 30 tekmovalk. Zanesljivo najboljše skakalke lahko tekmujejo tudi na velikih skakalnicah, a to nikakor ne velja za maso. Morda bo tako čez tri ali pa čez šest, sedem let."

V torek so se tik pred začetkom moških tekmovanj na novoletni turneji okrepile govorice, da tamkajšnje organizatorje zanima tudi ženska serija tekem. To je že pred tem potrdil tudi predsednik tekmovanja Peter Kruijer. Ta si je želel moške in ženske tekme na isti dan na tradicionalnih prizoriščih.