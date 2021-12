Trpljenje Nemcev

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Z današnjimi kvalifikacijami se bodo odprla vrata 70. izvedbe prestižne novoletne turneje. Vselej ima poseben čar in hkrati pomeni svojevrsten izziv, kako priti do glavne nagrade v obliki zlatega orla. Bi se lahko v tovrstni boj vmešal tudi slovenski orel? Nemci že debelih 20 let čakajo na novega junaka.