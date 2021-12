Udarec za Slovence

Nika Križnar bo 31. 12. 2021 in 1. 1. 2022 skakala na zgodovinski Silvestrski turneji. Bo to edina turneja, ki jo bo gostil Ljubno?

Nika Križnar bo 31. 12. 2021 in 1. 1. 2022 skakala na zgodovinski Silvestrski turneji. Bo to edina turneja, ki jo bo gostil Ljubno?

Od četrtka do sobote bodo ženski skoki zgodovinsko vstopili v novo obdobje. Na Ljubnem bo premierno potekala Silvestrska turneja. A bi lahko že naslednje leto izgubila svoj pomen, ker so se zdaj oglasili Nemci in Avstrijci, ki bi radi prihodnje leto organizirali novoletno turnejo na istih skakalnicah, na katerih skačejo moški predstavniki.

Ljubno je letos dobil prav poseben termin v koledarju smučarskih skokov. Sprva je bilo načrtovano, da bodo tekme na slovenski skakalnici sredi januarja, nato pa se je vse skupaj preselilo na konec decembra. Organizator se je odločil, da v ženske skoke vpelje novost. Silvestrsko turnejo, ki bo štela dve tekmi 31. 12. 2021 in 1. 1. 2022.

Za naslednje leto so že razmišljali, da bi priključili avstrijsko skakalno središče v Beljaku ali Ramsauu, prav tako pa je projekt postal zanimiv za Italijane.

A bo lahko kmalu izgubil mesto v koledarju, če bodo še naprej napenjali mišice Nemci in Avstrijci. Tem se je dvignil pritisk, ko so slišali, za kakšen korak so se odločili Slovenci, čeprav temu pred tem niso posvečali pozornosti.

Zdaj želijo Nemci udariti s polno silo. Ob začetku moške novoletne turneje so namreč predstavili idejo, da bi že od naslednjega leta naprej gostili žensko skakalno turnejo štirih skakalnic. Vzporedno z moško na vseh štirih skakalnicah v Oberstdorfu, Garmisch-Partenmkirchnu, Innsbrucku in Bischofshofnu.

Prvi mož novoletne turneje Peter Kruijer je prišel ven s to idejo: "Vse štiri lokacije želijo žensko turnejo. Soglasno smo sklenili, da bi začeli s turnejo čim prej. Spomladi bi na Mednarodni smučarski zvezi FIS predstavili idejo in bi lahko začeli že prihodnje leto. To so sanje."