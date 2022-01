Pristranskost v skokih, letijo norveške puščice

Ko je Markus Eisenbichler v prvi seriji skočil kar 141 metrov, se je pri doskoku dodobra lovil, da se je izognil morebitnemu padcu. A so sodniki menili drugače. Od nemškega sodnika je celo prejel oceno 18,5. Avstrijec in Slovak sta mu prisodila oceno 18, Šved in Norvežan pa 17 oziroma 17,5 - pri skokih se za skupno oceno odštejeta najboljša in najslabša ocena.

Tako je bil Eisenbichler dobro ocenjen za svoj skok, ki je imel ob doskoku pomanjkljivost. In ker je na koncu za končno zmago zaostal za vsega 0,2 točke, bi to pomenilo, da bi na račun zmote sodnikov lahko prišel do velikega skalpa. Na koncu je Rjoju Kobajaši še drugič na tej turneji zmagal in tako osvojil Garmisch-Partenkirchen. Na dobri poti je, da še drugič v karieri skoči do zlatega orla, lahko pa se zgodi, da bo še drugič zmagal na vseh štirih prizoriščih.

Sodniki so večkrat na tapeti, saj nekateri ocenjujejo skakalce tudi subjektivno, kar jezi marsikoga. "Očitno pristranske ocene," je za VG.no dejal športni direktor norveške reprezentance Clas Brede Brathen in ostro nadaljeval: "To je bila najverjetneje ena najbolj pristranskih sodniških odločitev. Moram govoriti z direktorjem skokov Sandrom Pertilejem, kaj bi lahko v bodoče naredili. Spomnimo se, kako je Lindvik (Marius Lindvik, op. a.) v Oberstdorfu za podobne težave prejel ocene 15,5. Če se to ne uredi, je popolnoma nerazumljivo. Mi smo sprejeli Lindvikove ocene v Oberstdorfu, zdaj pa nemški sodnik da svojemu rojaku oceno 18,5 za tak skok, potem ko je skoraj padel. Z rokama je skoraj podrsal."

Izvrsten Lovro Kos

Lepe ocene pa sta dobila tako Kobajaši kot tretjeuvrščeni Lovro Kos, ki sta naredila dobra doskoka. Slovenski skakalec je navdušil in mu gre izvrstno na turneji štirih skakalnic. Po polovici je na izvrstnem tretjem mestu. Pred njim sta le Kobajaši in Lindvik. Za vodilnim Japoncem zaostaja 17,7, za Norvežanom pa le 4,5 točke.

Lovro Kos navdušuje na novoletni turneji. Foto: Sportida

Naslednjega Slovenca najdemo na 17. mestu, na katerem je Anže Lanišek, Cene Prevc je 20., Peter Prevc 27., Timi Zajc, ki se mu je zgodil spodrsljaj v Oberstdorfu in bil nato na novega leta dan deveti, 35. in Žiga Jelar 49.