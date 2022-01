Od skromnih želja do slovenskega junaka in rešitelja

"Želim si korektno odskakati novoletno turnejo, za katero vem, da bo težka. Veliko tekem v kratkem času. No, vsaj upam, da bom prisoten na vseh postajah, da bom zdržal v ekipi do Bischofshofna. To je cilj. Če bom na vseh štirih tekmah dosegel točke, bom lahko zelo zadovoljen, saj je to za debitanta kar zahtevno," so bile besede Lovra Kosa pred odhodom na novoletno turnejo.

In kako mu gre po polovici? Daleč je od svojih želja, ampak v pozitivnem smislu. Pred avstrijskim delom je na izvrstnem tretjem mestu in zaostaja le za prvim favoritom Rjojujem Kobajašijem (17,7 točke zaostanka) in Mariusom Lindvikom (4,5 točke zaostanka). O takšnem izplenu je le sanjal. Tudi to, da bo na novega leta dan premierno stal na stopničkah. Prestiž je biti na odru za zmagovalce na tekmi v Garmisch-Partenkirchnu, ta ima v skakalnem svetu posebno draž.

Iz krajev, od koder prihaja Primož Peterka

Da ne bo muha enodnevnica, lahko sklepamo po podatku, da je dolgo tlakoval pot do elite in se ni ekspresno katapultiral med najboljše. V pretekli sezoni je pri 21 letih v Willingenu prvič nasploh nastopil na tekmi svetovnega pokala. Na Letalnici bratov Gorišek konec marca se je nato prvič razveselil točk svetovnega pokala, povrhu vsega pa je bil ponosen na daljavo 236 metrov.

Foto: Grega Valančič/Sportida

Kos prihaja iz Rudnika pri Moravčah, zato je razumljivo treba iskati razlog za njegov vstop v smučarske skoke kar v njegovi neposredni bližini. Čeprav se Lovro še ni rodil, ko je blestel Primož Peterka, njegovi dosežki še dolgo in še danes odmevajo v Moravčah in širom sveta. In Peti je bil tudi razlog, da se je Lovro podal v skoke.

"Ko sva bila z bratom majhna, je oče delal doma na kmetiji. Nisva mogla pomagati, ker sva bila še premajhna. Rekel je, da je bolje, da naju pelje na trening, kot da naju lovi po gozdu in travniku," je ob tem še dodal Kos, ki je začel skakati pri petih letih.

Od B-reprezentanta do boja za zlatega orla

Do 12. leta je treniral v Moravčah, od srednje šole pa je bil član Ilirije, kjer ga je imel pod svojim okriljem legendarni češki skakalec Jaroslav Sakala, ta je v svoji karieri v Planici postal svetovni prvak v poletih. Posebno bo hvaležen Žigi Mandlu, ki mu je namenil vso pozornost. V zadnjem obdobju je Kos tako kot Cene Prevc član B-reprezentance. Vsakič, ko se vrneta s prizorišča svetovnega pokala, se priključita trenerju Igorju Medvedu in se pri njem pripravljata na naslednje tekme.

Foto: Reuters

Oba sta v tej sezoni prijetno presenetila, Kosu pa kaže izvrstno na novoletni turneji, od katere se je Cene po polovici zaradi osebnih razlogov žal moral posloviti. Kar tretji je v skupnem seštevku in česa takega ni pričakoval. Priznal je, da je bil pred uvodnim nastopom tudi nervozen, a se je s pritiskom dobro spopadel, saj je nalogo na obeh tekmah opravil odlično. V Oberstdorfu je v boju na izpadanje premagal velikega Simona Ammanna in na koncu osvojil šesto mesto.

Pred začetkom sezone sanjal o olimpijskih igrah, zdaj jih bo dočakal

Kot smo poudarili pred začetkom turneje štirih skakalnic, zadnja v orbito večkrat izstreli kakšno novo ime. In tokrat je Lovro Kos tisti, ki je najbolj navdušil. Glede na to, da je pred turnejo rekel, da se veseli avstrijskih skakalnic, je to dober znak pred nadaljevanjem.

Foto: Sportida

S svojimi nastopi rešuje slovensko čast na turneji, če gledamo skupno razvrstitev, saj naslednjega slovenskega orla najdemo šele na 17. mestu, tam je zapisano ime Anže Lanišek. Zagotovo bi bil višje uvrščen tudi Timi Zajc, če ga ne bi polomil v Oberstdorfu.

Osrednja cilja pri Kosu pa pred sezono nista bila povezana z novoletno turnejo. Njegova skrita želja je bila uvrstitev na zimske olimpijske igre v Pekingu. Sanjal je o nastopu na največjem dogodku, zdaj pa že ima normo za odhod na Kitajsko. Drugi cilj sezone je bil, da bi bil del norveške turneje RAW Air. In ker je po duši prav tako dober letalec, kar je pokazal na Letalnici bratov Gorišek, bi bil lahko pomemben del naše reprezentance prav tako na marčevskem svetovnem prvenstvu v poletih v Vikersundu. A lepo po vrsti. Danes ga čakajo kvalifikacije za torkovo tekmo na skakalnici v Innsbrucku, ki ponavadi pomeni sklepno selekcijo v boju za zlatega orla.