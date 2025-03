Anže Lanišek in Lovro Kos do ekipne zmage!

Smučarski skakalci so se v Lahtiju še zadnjič v sezoni pomerili na superekipni tekmi v parih, Anže Lanišek in Lovro Kos pa sta v tesni in napeti tekmi zmagala. Druga je bila avstrijska dvojica Stefan Kraft - Manuel Fettner, ki je zaostala za 4,1 točke, tretja pa Japonca Ren Nikaido in Rjoju Kobajaši, ki sta za slovenskim parom zaostala za 10,9 točke. Zdaj sledi selitev na tradicionalen zaključek sezone v Planico.

Smučarskimi skakalci so se pomerili še na zadnji tekmi na veliki skakalnici v tej sezoni. V Lahtiju sta zmagovalca superekipne tekme v parih postala Slovenca Anže Lanišek in Lovro Kos. Asa sta poskrbela za 141. slovensko zmago v svetovnem pokalu. Lanišek je v soboto v Lahtiju slavil na posamični tekmi za jubilejno 140. slovensko zmago, pred tem je bila na tem finskem prizorišču dvakrat najboljša še Nika Prevc.

Lovro Kos je v prvi od treh serij pristal pri 125,5 metrih (130,6 točke) in Slovenijo popeljal v vodstvo, pred dvojici Avstrije in Japonske. Anže Lanišek je v drugi skupini odlično odgovoril na izziv Japonca Rjojuja Kobajašija (128 m) in s 129,5 metri Slovenijo obdržal v vodstvu. Po prvi seriji sta Lanišek in Kos za 4,9 točke vodila pred Avstrijcema in za 9,1 točke pred japonsko dvojico.

V drugo serijo so se uvrstile še reprezentance Nemčije, Poljske, Švice, Finske, ZDA, Francije, Estonije, Italije in Norveške, tekmovanje pa so končali pari Kitajske, Kazahstana in Turčije.

Kos je tudi v drugi seriji skočil odlično, pristal pri 126,5 metrih in Slovenijo (404,5 t) zadržal na prvem mestu. Avstrija je zaostajala 5,5 točke, tretja Japonska pa 14,4. Lanišek je nato tudi na tekmi prvi dosegel daljavo 130 metrov in spet odlično odgovoril Kobajašiju, ki je bil meter krajši. Slovenca sta s 543,5 točkami zadržala štiri točke prednosti pred Avstrijcema (Srefan Kraft, Manuel Fettner) in 8,1 točke pred Japoncema (Ren Nikaido, Kobajaši).

V tretjo serijo so se poleg Slovencev, Avstrijcev in Japoncev uvrstila še Nemca, Poljaka, Finca, Švicarja in Američana, tekmovanje pa so zaključili še Norvežana, Italijana, Estonca in Francoza.

Manuel Fettner je v finalu s 127,5 metri izzval Slovenca, Lovro Kos je zmogel 126 metrov in Slovenija (674,1 t) je prvič na tekmi izgubila vodstvo. Avstrijca sta povedla z 0,9 točke. Japonca sta za Slovencema zaostajala 18,9 točke. Kobajaši se je z zadnjim skokom spet izkazal, pristal pri 130,5 metrih, a je Japonska ostala za Slovenijo. Laniška je glavni trener Robert Hrgota poslal na mesto nižje zaletišče, "žaba" je pristal pri 124 metrih, a je nato malce zamočil Stefan Kraft (125 m) in Slovenca sta zmagala s 4,1 točke prednosti. Japonca sta bila tretja.

Lahti, superekipna tekma:

Lanišku daljava poskusne serije

V poskusni seriji je odlično formo pokazal Anže Lanišek in s 131 metri postavil daljavo treninga, Lovro Kos je pristal pri 121 metrih, kar je bil deveti dosežek. Lanišku se je najbolj približal Japonec Rjoju Kobajaši (127 m), tretji dosežek je pripadel Avstrijcu Stefanu Kraftu (125 m). Nemca Wellinger in Raimund sta v poskusni seriji zabeležila četrti in peti izid.

Sledi selitev v Planico

Po današnji tekmi se bodo skakalci preselili v Planico, kjer bo od četrtka do nedelje tradicionalni zaključek sezone. V četrtek bodo kvalifikacije za petkovo popoldansko tekmo, v soboto zjutraj bo ekipna tekma, v nedeljo pa še zadnja posamična preizkušnja z najboljšo 30-erico.

V Planici bo padla odločitev o obeh globusih. Velikemu je po soboti vse bližje Avstrijec Daniel Tschofenig, ki ima pred rojakom Janom Hörlom dve tekmi pred koncem 114 točk prednosti. V boju za mali globus v poletih vodi Domen Prevc s 83 točkami prednosti pred Timijem Zajcem in 95 pred Andreasom Wellingerjem.

