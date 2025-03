D. Prevc zjutraj takoj vedel, da bo šlo daleč, Hrgota vesel, da so se zahtevne kvalifikacije končale dobro

Vremenska napoved pred začetkom štiridnevnega planiškega praznika je za četrtek v Planici napovedovala kar nekaj vetra, a organizatorji so upali, da jim ne bo povzročal pretiranih preglavic. Jutranji seriji za trening so izpeljali brez večjih prekinitev, zapletati pa se je začelo v kvalifikacijah, ki so se začele ob 10. uri.

Nemcem se je po kvalifikacijah smejalo. Foto: Grega Valančič Spremenljiv veter in sunki so vodstvo tekmovanja prisilili v več prekinitev, tako da so se kvalifikacije s 65 udeleženci zavlekle skoraj do 12. ure. Prva tri mesta so zavzeli Nemci. Kvalifikacijska zmaga je z 227 metri pripadla Andreasu Wellingerju, za 2,2 točke je zaostal lep čas sezone vodilni skakalec Pius Paschke, tretje mesto pa je z daljavo kvalifikacij 238,5 metra zasedel Markus Eisenbichler. 34-letni Nemec bo ta konec tedna v Planici končal kariero, v kateri mu bo kot najlepše prizorišče ostala prav Letalnica bratov Gorišek.

Tik za trojico se je zvrstil vodilni letalec sezone Domen Prevc. Ta je v prvem poletu za trening zajadral vse do 246,5 metra, v kvalifikacijah pa 224,5 metra in za zmagovalcem Wellingerjem zaostal 5,4 točke.

Domen Prevc je v prvi seriji za trening poletel do 246,5 metra. Foto: Guliverimage

Prevc: Takoj z mize sem vedel, da bo šlo daleč

"Nekako me je bilo ravno prav strah, bil sem v pričakovanju, kaj bo. Takoj z mize sem vedel, da se bo dalo potegniti daleč, da je veliko hitrosti in precej višine. Vedel sem, da se da, če bodo normalne razmere, in me je odneslo," se je spomnil jutranjega skoka, le pol metra krajšega od osebnega rekorda, ki ga je postavil pred dvema tednoma v Vikersundu.

S kvalifikacijskim poletom pa je bil manj zadovoljen Prevc, ki je vstal že ob štirih zjutraj: "Morda sem se res prehitro zbudil in bi bilo bolje, če bi bil malo bolj zaspan naslednja dva skoka (drugi skok za trening in kvalifikacijski, op. a.), ker sem preveč izsiljeval, preveč sem hotel po prvem, ki se mi je res izšel."

Je pa kot vsi pohvalil pripravo letalnice: "Pripravljena je dobro, tudi 'špura' je odlična, le še razmere bi bilo dobro, da bi se malo izboljšale".

Četrtek je v Planici vselej namenjen najmlajšim. Foto: Grega Valančič

Zajc: Treba je ohraniti prazno glavo

Prevc ima dve tekmi pred koncem v seštevku poletov 83 točk prednosti pred rojakom Timijem Zajcem, ki je bil danes sedmi, in 95 pred Wellingerjem.

"Nekako sem preživel. Želel bi si bolj konstantnih pogojev, a glede na razmere sem bil v kvalifikacijah kar vesel, da sem bil še vedno spredaj. Morda je ob takem čakanju malo težje, ampak moraš ohraniti prazno glavo, čim manj razmišljati in narediti super skok," je po 220,5 metra novinarjem dejal Zajc, tudi sam navdušen nad pripravo letalnice: "Letalnica je pripravljena super, nobene pripombe, vse je odlično, zdaj pa samo upajmo, da bo vreme bolj konstantno." Foto: Guliverimage

V petek bomo na tekmi spremljali še Anžeta Laniška, ki je tokrat zasedel 13. mesto, Lovra Kosa (20.), Žaka Mogela (35.), Roka Masleta (37.) in Žigo Jelarja (39.). Rok Oblak je bil na 46. mestu prekratek za tekmo, Žiga Jančar pa diskvalificiran zaradi dresa (obseg okoli trebuha).

Hrgota: Dolge in zahtevne, k sreči so se dobro končale

"Hvala bogu je konec teh kvalifikacij, ki so bile res dolge in zahtevne, veter je bil res nepredvidljiv, k sreči je bilo vse dobro, normalno, brez večjih posledic. Prvi dan je za nami," si je po skoraj dvournih kvalifikacijah, ko je stopil pred novinarje, oddahnil glavni trener Robert Hrgota.

Foto: Grega Valančič

In kako je zadovoljen z izkupičkom? "Dobro skakanje, pomembno je bilo, da so se spoznali s skakalnico, da so znali umiriti čustva, saj nas čakajo naporni trije dnevi. Cilj je bil, da se ujamejo, da dobijo pravi občutek, kar mislim, da so naredili, tako da lahko jutri normalno napadamo," pravi Hrgota, na vprašanje, ali jih je bilo strah, da bi vse skupaj odpovedali, pa dodal: "V bistvu smo upali, da bodo prekinili, res je bilo vmes kar težko, na meji, a speljali so brez večjih posledic."

Ga je kaj presenetilo? "Morda Domnov prvi skok, predvsem to, da se je umiril, sploh glede na težave, ki jih je imel v Lahtiju. To je pozitivno, vse drugo pa v sklopu pričakovanj. Jutri gremo naprej."

Petkov spored se bo s poskusno serijo začel ob 14. uri, prva serija tekme 40-erice pa bo ob 15. uri.