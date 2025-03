Sezona smučarskih skokov se bo ta konec tedna končala s poleti na Letalnici bratov Gorišek v Planici, a pogled že sega proti prihodnosti, predvsem k prihajajočim olimpijskim igram in vprašanju nadzora nad skakalno opremo – zlasti po škandalu na nordijskem svetovnem prvenstvu v Trondheimu, kjer je norveška reprezentanca z manipulacijami pri dresih presegla mejo dovoljenega. O razmerah, ki trenutno vladajo v skakalni karavani, in o prihodnosti tega športa so spregovorili glavni trener slovenske reprezentance Robert Hrgota ter skakalca Domen Prevc in Timi Zajc. Poudarili so, da so vodilni možje Mednarodne smučarske zveze (FIS) na čelu z vodjo Sandrom Pertilejem vidno utrujeni od zapletov, dvomov in nenehnih pritiskov, ki so zaznamovali zadnji del sezone.

Selektor Robert Hrgota je med glasnimi kritiki škandala s skakalnimi dresi norveškega tabora na domačem prvenstvu v Trondheimu. Po njegovih besedah je škandal z dresi načel vzdušje v karavani. Spomnimo se, kako so Norvežani manipulirali z dresi in sta bila nato sprva na posamični tekmi na veliki skakalnici diskvalificirana Marius Lindvik – izgubil je srebrno medaljo – in Johan Andre Forfang, nato pa so začele padati domine.

"Prav dobro ni. Nikomur to ni pomagalo. Ne moremo si privoščiti, da izgubimo norveško reprezentanco. FIS bo imela veliko nalogo. Vzdušje ni dobro, a je k sreči konec sezone in se bo lahko kaj rešilo. A ni veliko časa. Olimpijska sezona je prihodnje leto. Ne bi bil rad v njihovi koži," je bil neposreden Hrgota.

Kaj kmalu za razkritjem norveške goljufije so začeli iz omare prihajati okostnjaki. Kar nekaj nekdanjih skakalcev je spregovorilo, da je bilo manipuliranje s skakalnimi dresi prisotno že v njihovih časih skakanja. "Očitno so želeli svojih pet minut. Zdaj so jih dobili in bodo morda dali mir. A našemu športu to ne bo nič doprineslo. Potrebujemo razmislek in pošteno razpravo – priznati je treba napake in narediti red," izpostavlja Hrgota.

"Naveličani so tega, želijo si red in mir"

Slovenski skakalec Domen Prevc, ki je v Trondheimu med drugim osvojil zlato medaljo prav na posamični tekmi, ki jo je zaznamoval škandal, je na dobri poti, da v Planici osvoji mali kristalni globus. Poudaril je, da je vzdušje med ekipami celo boljše, kot je bilo pred tem dogodkom.

"Sandro Pertile (direktor smučarskih skokov, op. a.) je vidno utrujen, zdi se mi, da je naveličan vsega skupaj. Vzdušje pa je zdaj po svoje celo bolj sproščeno. Morda tudi zato, ker se je vse razčistilo. Kontrole so na videz enake kot prej, a zdaj natančneje merijo določene stvari – elastičnost materiala, dolžino rok, nog ..."

Domen Prevc pozdravlja nadgradnjo pri nadzoru opreme. Foto: Guliverimage

Pri FIS so po norveškem šoku sprejeli odločitev, da bodo skakalci do konca sezone drese za uporabo prejeli le pol ure pred tekmo, za transport pa bodo poskrbeli sami. A je logistično to preveč zapleteno, poudarja Domen: "Ugotovili so, da se jim logistika ne izide, da bi jih transportirali z enega na drugo prizorišče. Dresi so pri nas. Ko bomo prišli v Planico, jih bomo vsi oblekli, potem nas bodo pregledali, nato pa drese vzeli in jih zaklenili za ves konec tedna. Dobili ga bomo pol ure pred nastopom. Po skoku se bomo preoblekli, ga zapakirali in spet oddali. Vsi so postali bolj pozorni. Med sabo se šalimo, a med nami fanti vlada pošten odnos."

Prevc verjame, da se bodo pravila v prihodnje spremenila: "Mislim, da bodo nekaj naredili. Če ne zaradi tekmovalcev, pa zato, da si FIS olajša delo. Ker je toliko napora, drame, metanja polen, da je za FIS-ovce zelo naporno. Naveličani so tega in si želijo red in mir, da bo šla karavana pošteno naprej."

"Vsi smo vedeli, da nekaj ni v redu"

Podobno razmišlja tudi Timi Zajc. Po njegovih besedah je bilo v zadnjih mesecih jasno, da nekaj ni v redu – in da bo prej ko slej resnica prišla na plano: "Že kar nekaj časa smo vedeli, kaj se dogaja v skokih. Po Willingenu se je začelo spreminjati. Veliko sprememb pravil bo potrebnih, da bo šport spet postal pošten za najboljše tekmovalce in ne za tiste, ki najbolje razvijajo opremo."

Timi Zajc je izpostavil, da se je nekaj začelo dogajati po Willingenu. Foto: Guliverimage

Tudi sam za konec poudarja, da ni prav nobene napetosti med tabori v skakalni karavani: "Sem mislil, da bo več. Vse se je pomirilo. Nihče več ne govori o dresih. Tudi za nas so sekundarna skrb, da bi bili diskvalificirani. Ves konec tedna je dres v lasti FIS, ki je na potezi, da postavi skoke na svoje mesto."