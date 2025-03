Kakšno vreme bo v Planici?

Tradicionalni zaključek sezone svetovnega pokala v smučarskih skokih na Letalnici bratov Gorišek v Planici bo med četrtkom in nedeljo ponudil raznoliko vremensko paleto. Od sonca, vetra, oblakov pa do dežja.

Vse je pripravljeno na zaključek 46. svetovnega pokala v smučarskih skokih. Skakalci bodo črto pod sezono tradicionalno potegnili v Planici, kjer se bo tekmovalni program začel s četrtkovimi kvalifikacijami, končal pa z nedeljsko posamično tekmo. Pred začetkom planiškega praznika smo vremensko napoved za zadnje prizorišče sezone preverili na agenciji za okolje.

Četrtek, ko bodo ob 10. uri na sporedu kvalifikacije, bo sprva spremenljivo oblačen, še največ sonca, če že, pa bo dopoldne ravno v severozahodnem delu, pravi meteorolog pri Arsu Urban Žagar. Prav veliko sonca jutri vsaj do popoldneva sicer ne bo, bo pa precej vetrovno. Žagar dodaja, da je pri vetru zaradi faktorja lokalnosti za četrtek težko napovedati, ali in koliko bo v času kvalifikacij moteč.

⛷️V Planici lahko največ sonca pričakujemo v četrtek in v petek. V četrtek bo pihal nekoliko okrepljen severovzhodni veter. V soboto kaže na večinoma oblačno vreme, občasno bo rahlo deževalo. V nedeljo bo sprva še dokaj oblačno, čez dan se bo počasi jasnilo. pic.twitter.com/C63efW5mQQ — ARSO vreme (@meteoSI) March 26, 2025

Petek bo po trenutnih napovedih najmirnejši in najugodnejši dan s kar nekaj sonca, vetra bo minimalno, popoldne oziroma proti večeru pa se bo začelo oblačiti. Ponoči bo začelo deževati, tako da bo sobota deževna. Kot kaže, bo šlo za rahel do zmeren dež, ne gre pa pričakovati hujših nalivov. Petek bo po trenutnih napovedih najmirnejši in najugodnejši dan. Foto: Guliverimage

V nedeljo zjutraj naj bi bilo že suho, čez dan pa kaže na razjasnitev, lahko bi bilo spet nekaj severnega vetra.

Temperature v Planici so lahko v zgodnjih jutranjih in poznih popoldanskih urah še precej zimske, predvsem v nedeljo bi bilo lahko zjutraj malce nad ničlo, čez dan pa okoli osem stopinj Celzija, tako da toplejša oblačila ne bodo odveč.

